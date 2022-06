Famosos prestam homenagens após morte da atriz Marilu Bueno: "Vai alegrar os céus"

Nas redes sociais, os famosos lamentaram a morte da atriz Marilu Bueno, que faleceu aos 82 anos

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 20h09

Nesta quarta-feira, 22, faleceu a atriz Marilu Bueno. Ela tinha 82 anos e estava internada há quase um mês no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro.

Com uma carreira de 50 anos na televisão, a artista Ela atuou nas duas versões da novela Guerra dos Sexos, Kubanacan, Coração de Estudante, Alto Astral, Da Cor do Pecado, Êta Mundo Bom, Caça Talentos, Sítio do Picapau Amarelo, Escolinha do Professor Raimundo, e outros.

Após a divulgação da morte de Marilu, vários famosos lamentaram a perda da artista e prestaram homenagens nas redes sociais.

Confira as declarações dos famosos:

José de Abreu: "RIP Marilu! Vai alegrar os céus!", disse o ator.

Zezé Motta: "A Marilu Bueno é uma figura que fez história na nossa televisão, passando pelo cinema e teatro. Foram décadas de carreira, me lembro bem de quando fizemos juntas “Dias Melhores Virão”, dirigido pelo Cacá Diegues, o ano era 1989, minha saudosa comadre Marília Pêra também estrelava o elenco. Marilu tinha um talento ímpar, humorada e brava ao mesmo tempo. Soube agora da partida da Marilu, uma partida triste em todos os sentidos. Que ela descanse em paz, externo aqui os meus sentimentos a todos os amigos, colegas, fãs. Desejo também que este nosso Brasil de memória curtíssima melhore um dia, começando pela forma em tratar grandes figuras que chegam a velhice. #ripmarilubueno", escreveu a atriz.

Walcyr Carrasco: "A atriz Marilu Bueno faleceu aos 82 anos. Fez várias novelas minhas, inclusive ÊTA MUNDO BOM. Aqui ela em cena como a Mamãezinha ao lado do ator @marceloargenta81 que fazia seu amado filho Laurinha. Uma grande atriz que fará falta!", falou o autor.

Cristiana Oliveira: "Vou sentir sua falta minha mãezinha querida em "De corpo e alma". Você foi brilhante em toda sua tragetoria! Orgulho ter trabalhado com você, Marilu Bueno. RIP", escreveu a atriz.

Eri Johnson: "Nossa Marilu Bueno, carinhosamente a chamava de "Mariluca". Uma grande atriz e amiga que partiu para os astros lá de cima. Que Deus a receba com muito amor e carinho, gratidão por tudo, minha amiga", falou o ator.