Famosos lamentam a morte do humorista Roberto Guilherme

O humorista Roberto Guilherme morreu aos 84 anos, nesta quinta-feira, 10

Na manhã desta quinta-feira, 10, morreu, aos 84 anos, o ator e humorista Roberto Guilherme (1938-2022).

De acordo com informações de amigos próximos do artista, ele estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para se tratar de um câncer.

Roberto Guilherme ficou conhecido no mundo artistico pela interpretação de 'Sargento Pincel' no programa "Os Trapalhões", da TV Globo (1966). Além disso, ele também atuou em diversos trabalhos como "A Turma do Didi", "Zorra Total" e "Simão, o Fantasma Trapalhão".

Veja a repercussão da morte do artista nas redes sociais:

Uma das primeiras a lamentar a partida do humorista, foi Lívian Aragão (23), a filha de Renato Aragão (86), um grande parceiro de carreira de Roberto.

A apresentadora Sonia Abrão (59) do programa A Tarde é Sua, também usou as suas redes socias para lamentar morte do humorista. "Integrante do programa “ Os TRAPALHÕES”, na Globo, como o Sargento Pincel, ROBERTO GUILHERME estava internado na Clínica São Vicente, no Rio, devido ao câncer. Mais uma perda no meio artístico este mês", disse ela na legenda da postagem.

Renato Aragão, Dedé Santana (86), Tadeu Mello (57) e a atriz Alexandra Ritcher (55) também se pronunciaram nas redes socias sobre a partida repentina do colega; confira:

