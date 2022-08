Famosos lamentam morte do empresário artístico Felipe Carauta

Artistas usam as redes sociais para se despedir do empresário de famosos Felipe Carauta, que faleceu na noite de sábado, 13

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 08h33

O anúncio da morte do empresário Felipe Carauta chocou o meio artístico e famosos fizeram questão de prestar homenagensnas redes sociais.

Carauta faleceu na noite de sábado, 13, aos 35 anos de idade. De acordo com informações do site NaTelinha, a causa da morte teria sido um infarto. A notícia do falecimento foi confirmada pela família no domingo, 14.

Ele foi responsável por cuidar da carreira de estrelas como Marina Ruy Barbosa, Chay Suede, Caio Castro e Klebber Toledo.

Após o anúncio, alguns artistas que já tiveram a carreira administrada por Felipe, deixaram mensagens de carinho e despedida para o empresário.

Confira as homenagens de artistas para o empresário Felipe Carauta:

Camilla Camargo (36), atriz: "Não to acreditando. Descansa em paz. Não to conseguindo acreditar... Vou guardar só as lembranças lindas que tive ao seu lado".

Sophia Abrahão (31), atriz: "Em choque com essa notícia. Foram muitos anos de parceria. Essa partida precoce é muito triste. Descanse em paz. Muita força para a família".



Wagner Santisteban (39), ator: "Muito triste com a partida prematura do meu amigo Felipe Carauta. Eu o incentivei a ser empresário e ele era um assessor de imprensa gigantesco. Que ele descanse em paz."

Beni Falcone (38), ator e cantor: "Muito triste com a notícia da morte do querido Felipe Carauta. Um amigo que por muitas vezes me guiou em decisões profissionais e com quem cheguei a trabalhar junto, durante um período em 2014. Meus sentimentos aos familiares".

Muito triste com a notícia da morte do querido Felipe Carauta. Um amigo que por muitas vezes me guiou em decisões profissionais e com quem cheguei a trabalhar junto, durante um período em 2014. Meus sentimentos aos familiares. — Beni Falcone (@benifalcone) August 14, 2022

Nos comentários do anúncio da morte no perfil de Carauta no Instagram, algumas celebridades deixaram mensagens: "Que tristeza", disse Chay Suede. "Nossa estou em choque , descanse em paz, meus sentimentos a todos os familiares e amigos", escreveu Preta Gil. "Descanse em paz, Fe", lamentou Giovanna Lancellotti. "Que ele descanse em paz!!", desejou Carla Diaz.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!