Famosos lamentam morte do cineasta Arnaldo Jabor e prestam homenagens nas redes sociais

Veja a repercussão da morte do jornalista e cineasta Arnaldo Jabor, que faleceu aos 81 anos, após complicações de um AVC

LUTO! Arnaldo Jabor foi homenageado por famosos nas redes sociais.

O jornalista faleceu na madrugada desta terça-feira, 15, aos 81 anos de idade, devido às complicações de um AVC (acidente vascular cerebral) que havia sofrido no final do ano passado. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 17 de dezembro de 2021.

Jabor foi lembrado com carinho por celebridades, amigos, políticos e fãs, que prestaram solidariedade à família.

Confira as declarações de artistas após notícia da morte de Arnaldo Jabor:

Dadá Coelho, humorista

"Arnaldo Jabor partiu. Meus sentimentos à família, amigos."

Ary Fontoura (88), ator

"Arnaldo Jabor deixa uma lacuna dificílima de preencher. Meus cumprimentos à família! Vá em paz, meu querido."

Preta Gil (47), cantora

"Arnaldo Jabor será pra sempre eterno, sua obra, seus premiados filmes. Pra mim ficam as memórias da infância do GRANDE TIO, lembro como hoje a primeira vez que fui dormir na casa dele o Pai da minha grande amiga da escola Carolina, me lembro do apartamento da lagoa, e quando cheguei ele venho me abraçar era tão, mas tão grande e lindo que fiquei com medo e comentei com as meninas “nossa o tio Arnaldo é um gigante” elas riram … mais tarde, depois de brincarmos muito ele vem da cozinha com uma bandeja cheia de misto quente (nunca tinha comido, na minha casa tínhamos uma alimentação mais natureba (palavra da época) e uns copinhos com Nescau (também nunca tinha bebido kkkk). Me lembro como se fosse hoje do estado de alegria e euforia que fiquei, estava completamente apaixonada por aquelas pessoas, por Carol que vem a ser uma das minhas maiores amigas da vida toda até hoje, mas principalmente pelo meu tio GIGANTE!! Descanse em paz amado Jabor!!! Carolina e Juliana, eu amo vocês e sinto muito muito muito a perda de vocês!!"

Regina Casé (68), atriz e apresentadora

"Serei sempre grata ao Jabor por ter chamado aquela garota que estava começando a fazer teatro no Asdrubal pra fazer cinema! Na minha estreia no filme Tudo bem, a primeira cena rodada foi com @fernandamontenegrooficial Eu tão sem noção, saí dando o texto e entrei pelo corredor a dentro deixando o Dib e o Jabor as gargalhadas… Olha que incrível: ele pediu pro Dib tirar a câmera do tripé e me seguiu pelo apartamento! Isso é dar muita moral pra uma menina iniciante que não sabia nem o que era um set de filmagem. Depois no filme Eu te amo, me deu carta branca pra improvisar.

— Faz o que você quiser! Obrigada por ter confiado e por sempre acreditar nos novos, no NOVO!!! Muitas vezes obrigada! Um abraço bem quente em você @carolinajabor."

Luciano Huck (50), apresentador

"Muito triste com a partida de Arnaldo Jabor. Enxergo o mundo pelas mesmas lentes que ele. Seus filmes, textos e comentários seguem vivos. O legado das diversas causas que Jabor defendeu permanecem pautando o debate público do país. Meu carinho à querida família."

Bruno Gagliasso (39), ator

"Brilhante no modo como se comunicava, fazia arte das palavras. Nem sempre concordei com suas opiniões, mas sempre admirei seu enorme talento. O cinema brasileiro deve muito a Arnaldo Jabor. Meus sentimentos a toda a família, muita força e amor nesse momento."

Fernando Molica, escritor e jornalista

"Arnaldo Jabor foi um grande cineasta, que ampliou os limites do Cinema Novo. Bateu bola com Nelson Rodrigues, escarafunchou relações amorosas (Eu sei que vou te amar, Eu te amo), destroçou o universo da classe média em Tudo bem."

Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo

"O Brasil perdeu hoje #ArnaldoJabor que dedicou sua vida ao cinema, à literatura e ao jornalismo. Conheci Jabor na adolescência e pude acompanhar sua inteligência brilhante, suas obras premiadas e suas análises sobre fatos do Brasil e do mundo. Meus sentimentos à família e amigos."

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

"Lamento a morte do cineasta Arnaldo Jabor. Ele teve um papel fundamental no cinema brasileiro. Meus sentimentos aos familiares e amigos."