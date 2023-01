Famosos lamentam morte de Renatinho, vocalista do grupo Bokaloka

Artistas como Thiaguinho, Alexandre Pires, grupo Sorriso Maroto prestam homenagens após morte do cantor Renatinho, do Bokaloka

A morte de Renato Cesar Alves de Oliveira, aos 48 anos de idade, mais conhecido como Renatinho, vocalista do grupo de pagode Bokaloka, na quinta-feira, 05, comoveu famosos e rendeu homenagens nas redes sociais.

O artista faleceu após sofrer um infarto durante um show no Rio de Janeiro. Sua morte foi confirmada pela assessoria de imprensa.

"É com imenso pesar que informamos o falecimento do cantor Renatinho Bokaloka. Ele foi internado às pressas na noite de ontem (04) devido ao início de infarto e foi conduzido ao Hospital Lourenço Jorge na Barra da Tijuca para medicação e alguns exames. O mesmo estava estável e foi transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras no início da tarde, onde veio a falecer", disse a nota divulgada.

Confira as homenagens para Renatinho, do Bokaloka:

Thiaguinho (39), cantor: "Que triste notícia… Fez sua passagem fazendo o que mais amava… Uma voz que embalou todos os pagodeiros da minha geração… Que Deus receba de braços abertos! Meus sentimentos ao Grupo BokaLoka e a todos os familiares, amigos e fãs do Renatinho."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Péricles (53), cantor: "Que tristeza receber essa notícia, saber da sua partida partiu meu coração. Um cara genial, amigo, parceiro, talentoso. Peço a Deus para confortar o coração da sua família e amigos.

Jamais esqueceremos da sua contribuição à música, isso será eternizado em nossos corações. Siga em paz @renatinhobklk."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Péricles (@pericles)

Ferrugem (34), cantor: "Ainda era jovem, mas infelizmente nos deixou e agora ficam boas lembranças de uma voz que fez parte da minha adolescência e que sem dúvida alguma se eternizou bem antes de sua partida."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Alexandre Pires (46), cantor: "Sem palavras! Te conheci em 1997, no Rio onde dividíamos o mesmo palco, SPC e Água na Boca. Sempre admirei sua trajetória e pessoa. E seu boné continua sendo o que mais uso. Vai com Deus irmão @renatinhobklk Meus sentimentos a todos os familiares e amigos."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Anderson Leonardo (50), cantor: "Que tristeza meu amigo #Renatinho tão jovem nos deixou, mas Deus e sua mãe irão te receber de braços abertos descanse em paz."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anderson Leonardo (@cantorandersonleonardo)

Arlindinho (31), cantor:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arlindo Domingos Da Cruz Neto (@arlindinhooficial)

Sorriso Maroto: "Nós do Sorriso, enviamos todos os nossos melhores sentimentos para família do Renatinho, para os parceiros de banda e amigos. Que Deus cuide de tudo e que ele descanse em paz."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sorriso Maroto (@sorrisomaroto)

Ídolo do pagode romântico, Renatinho Bokaloka ficou marcado por hits! Relembre:

Nascido em 1995, o grupo Bocaloka foi iniciado por Renatinho e outros amigos, mas não com o nome diferente do atual. Na época, eles decidiram que iriam se chamar de "Água na Boca", mas isso não durou muito tempo.

O sucesso do grupo veio em seu segundo disco, lançado em 1998. Intitulado como Apaixonado, o projeto ficou marcado pelo hit Shortinho Saint-Tropez. Já em seu terceiro álbum, o público pode conferir o sucesso "Duas paixões".

No início dos anos 2000 o Bokaloka passou a gravar CDs e DVDs ao vivo, os quais ficaram registrados na memória de muitos fãs. Uma das performances mais lembradas é da música Não Pedi Pra Me Apaixonar, presente no álbum De Verdade - Ao Vivo, de 2002.

A faixa fez tanto sucesso, que é uma das canções mais regravadas por artistas do pagode há mais de 20 anos. Nomes como Turma do Pagode, Menos é Mais e Thiaguinho, que fez uma versão super especial para o projeto Tardezinha, aproveitaram o sucesso do hit atemporal.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!