Famosos lamentam a morte de Claudia Jimenez

Muitos famosos usaram suas redes sociais para se despedir da atriz e humorista, Claudia Jimenez

A morte de Claudia Jimenez (1958-2022) mexeu com o meio artistico, que rapidamente passou a prestar homenagem a essa grande atriz e humorista.

O humorista Helio De La Penha (63) usou suas conta no Twitter para se despedir de uma de suas ídolas: "Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa. Obrigado pelas gargalhadas, Claudia Jimenez."

Victor Sarro (33), também humorista, falou da falta que a atriz fará para a comédia brasileira: "Soube agora do falecimento da atriz Claudia Jimenez! Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional! Descanse em paz"

Já o ator Tony Ramos (73), que trabalhou com ela na novela Filhas da Mãe, falou ao vivo durante o programa É de Casa, lembrando com carinho dela nos bastidores da trama: "Eu vou dizer uma coisa pra sempre! Nós somos amigos sem termos uma amizade cotidiana, sem sermos íntimos. Quando nós nos cruzávamos nos corredores, era uma grande festa! Nós tínhamos sempre grandes papos profundos, filosóficos sobre vida, peças teatrais... Deus te receba, e já recebeu!", falou ele.

Carolina Dieckmann (43) relembrou uma série de momentos que viveu ao lado de Cladia para se despedir da artista, com quem tinha uma amizade: "Esse é o post que eu não queria fazer… que dói muito, que faz tudo parecer sem sentido, mas que justo por isso, me traz aqui agora: deixar sua gargalhada marcada nesse dia em que não é possível rir! Minha bobó, seu abraço e seu afeto me farão uma falta indescritível, mas pr’além disso, seu talento imenso e arrebatador jamais será esquecido. Que nossa senhora te receba com seu manto de luz e amor infinitos. Te amo, pra sempre; e se eu já tava com saudade, imagine agora? Um beijo carregado de carinho em você, stella."

Lúcio Mauro Filho (48) lembrou que Claudia lhe insentivou muito a seguir a carreira de humorista e também falou da amizade que ela tinha com seu pai, Lúcio Mauro: "O dia amanheceu chorando, com a partida da minha amada Claudia Jimenez. Uma das comediantes mais fantásticas que conheci, uma das grandes incentivadoras da minha carreira. Todo esse carinho vinha da grande paixão que tinha por meu pai, seu companheiro de A Escolinha do Professor Raimundo, onde ela arrasava como Dona Cacilda."

"Uma guerreira incansável, lutou contra o câncer e venceu inúmeras batalhas, mas seu coraçãozinho acabou pagando o preço de tantos tratamentos. Hoje ela desembarca na eternidade, deixando na gente aquela saudade eterna e em mim , toda a gratidão por ter vivido seu tempo, poder ter recebido seus conselhos, seu carinho, sua torcida. Descansa em paz Claudia querida. Não haverá pôr do sol na Lagoa que não traga a lembrança da tua presença!", finalizou ele.

