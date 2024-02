Famosos explicam a expressão ‘psiu’ de Davi, que provoca ira nos participantes do BBB 24

A CARAS Brasil procurou famosos da Bahia para explicar o que de fato a expressão 'psiu' de Davi significa, o que tem tirado o sossego de Wanessa Camargo

Wanessa Camargo (41) participou pela primeira vez do Sincerão – dinâmica do Big Brother Brasil que substituiu o famoso Jogo da Discórdia na atual edição – e causou, mais uma vez, o maior alvoroço na internet. Durante o programa ao vivo, apresentado por Tadeu Schmidt (49), na noite de segunda-feira, 5, a cantora usou o espaço para voltar a atacar Davi (21), a quem ela garantiu, há apenas quatro dias, que estava dando uma trégua em relação as suas acusações. A artista disparou: “Ele é muito desrespeitoso, principalmente com as mulheres. Ele manda calar a boca. O ‘psiu’ dele é mandando calar a boca”. A expressão acabou sendo uma das mais buscadas na internet. A Caras Brasil, então, procurou famosos baianos, conterrâneos do motorista de aplicativo, para saber o que, de fato, significa.

A jornalista e influenciadora digital Maíra Azevedo, mais conhecida como Tia Má (43), que tem o hábito de comentar os assuntos mais quentes do BBB nas redes sociais, explicou que o tal ‘psiu’ é um vício de linguagem cultural. “É uma expressão que a gente usa muito. E observe que quando ele fala psiu, tem som de x. Significa ‘Ô, olhe aí para mim’, ‘Ei’ e não um ‘Cale a boca’. Estou ficando muito preocupada com esta edição porque o preconceito linguístico está ficando muito evidente”, declara.

“As pessoas desconhecem a forma de falar do baiano e tratam isso como se a gente estivesse sendo desrespeitoso. Davi fala de uma forma clara de como se fala na periferia de Salvador. Ele é do bairro de Cajazeiras, que é um conglomerado de vários bairros, que tem uma forma de se expressar própria. E tudo aquilo que é desconhecido é tratado como algo nefasto. O psiu dele é ‘por favor, olhe para mim’. Acho que muito mais do que grosseiro, ele fala de uma forma periférica. Ele é o mais jovem da casa e, até o momento, o único baiano. As pessoas têm que entender que cada região tem as suas expressões, e dentro das regiões tem os seus estados; dentro dos estados, as suas cidades; e nas cidades, os seus bairros com seus grupos culturais. Acho que é importante levar isso em consideração”, completa Tia Má.

MARI ANTUNES E NEY LIMA

Mari Antunes (37), vocalista do Babado Novo, também garantiu que a expressão é muito natural na Bahia. “Esse lance do psiu aqui na Bahia é muito natural. É uma forma da gente chamar a atenção de uma pessoa: ‘Ei, psiu, ei’. Não, necessariamente, pedir para calar a boca, mandar calar a boca. Acredito que a intenção de Davi seja a mais natural possível, bem regional”, ressalta.

O comediante, youtuber e influenciador digital Ney Lima (27), destacou: “O psiu do Davi é uma fala normal, pelo menos aqui na Bahia e no nordeste todo. Várias regiões do nordeste que eu ando, psiu é chamar uma pessoa, tipo ‘Ei, tá, não sei o que’.... Entendo dessa forma. E se ele usa na intenção de calar a boca, não tem nada demais, gente! Não é uma forma grosseira de falar. As pessoas hoje também não podem falar ou fazer nada. Mas isso, em relação ao Davi, tem outro nome que todo mundo sabe o que é, né?”.

EX-BBB JESSY ALVES

A ex-BBB 22 Jessy Alves (28), que é professora de Biologia, confessou que até já usou a expressão em sala de aula. “Acredito que só quem pode dizer qual foi o significado desse psiu é o próprio Davi. Mas para mim, dentro do contexto que aconteceu, o psiu é um chamamento, um ‘ei, olha pra mim, vem cá’… o psiu com o objetivo de mandar calar a boca é aquele psiu acompanhado do silêncio. Eu, como professora, já fiz muito isso. Quando queria o silêncio dos meus alunos, eu só soltava um psiu. Então, não acho que tenha sido esse o caso”, acredita.

GLORIA PEREZ E LUANA PIOVANI SE MANIFESTAM

Poucas horas depois que Wanessa Camargo resolveu colocar a boca no trombone contra Davi no Sincerão, e Yasmin Brunet chegar a chorar por não acreditar no pedido de desculpas do motorista de aplicativo, que garantiu a ela que vai começar a se policiar sobre a questão do psiu, celebridades como Gloria Perez (75) e Luana Piovani (47) se manifestaram nas redes sociais sobre a acusação da cantora.

A novelista publicou uma foto de Davi com a música Sabiá, de Luiz Gonzaga (1912/1989). Cuja letra diz: “A todo mundo eu dou psiu (psiu, psiu, psiu). Perguntando por meu bem (psiu, psiu, psiu) Tendo o coração vazio. Vivo assim a dar psiu. Sabiá vem cá também (psiu, psiu, psiu)”.

Já Luana, especialmente, ironizou os supostos gatilhos da filha de Zezé Di Camargo (61) com Davi no reality show. Atualmente, Wanessa namora o ator e cantor Dado Dolabella (43), que no passado, respondeu criminalmente por agressão física contra a atriz, sua namorada na época, e a camareira dela, de 70 anos. “Um ‘psiu’ ativa gatilhos na Wanessa. Três Maria da Penha não”, escreveu, nos stories do Instagram.