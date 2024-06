Famosos dão o último adeus para Jacqueline Laurence no velório

Ângela Vieira, Felipe Camargo, Othon Bastos e mais famosos vão ao velório da atriz Jacqueline Laurence, que faleceu na segunda-feira, 17

O velório do corpo da atriz Jacqueline Laurence aconteceu nesta terça-feira, 18, no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro. Os amigos famosos dela fizeram questão de dar o último adeus para a estrela, que faleceu aos 91 anos de idade na segunda-feira, 17.

A despedida teve a presença de artistas como Ângela Vieira, Othon Bastos, Felipe Camargo e Sylvia Bandeira, entre outros.

Jacqueline era francesa e fez sucesso nas novelas no Brasil. Na televisão, a estrela brilhou em novelas como Dancin’Days, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Top Modelo, Salsa e Merengue, Senhora do Destino, Babilônia e Salve-se Quem Puder. A estrela não se casou e não teve filhos.

Ela partiu ao sofrer uma parada cardíaca durante a internação em um hospital no Rio de Janeiro. O corpo dela será cremado na tarde desta terça-feira, 18, em cerimônia reservada para a família e amigos.

Jacqueline Laurence deixa legado artístico:

Discreta sobre sua vida pessoal, Jacqueline nunca se casou ou teve filhos. No entanto, ela tinha seis sobrinhos, incluindo Gerard Laurence e Bruno Laurence, que seguiram os passos de seu irmão e tornaram-se jornalistas, inclusive, com passagem pela Globo. Até o momento, eles não se pronunciaram oficialmente sobre o falecimento da tia.

Recentemente, a atriz comentou sobre o fato de não ter se naturalizado: “Nunca me naturalizei, e quando me naturalizaria, eventualidades sucederam. Depois, envelheci e não seria agora que me naturalizaria. Não tenho essa coisa de dizer que sou francesa. Ao contrário, sou brasileira. Podem dizer que acham o contrário, o que é natural, mas pouco me importa”, declarou para Heloisa Tolipan.