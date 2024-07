Famosos comemoram a gravidez de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo

A família aumentou! Zezé Di Camargo anuncia que sua noiva, Graciele Lacerda, está grávida pela primeira vez e os amigos famosos comemoram a notícia

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez! Nesta quinta-feira, 11, ele anunciou que sua noiva, a musa fitness Graciele Lacerda, espera o nascimento do primeiro filho juntos, que também é o primeiro herdeiro dela. Com a novidade, os amigos famosos do casal fizeram questão de celebrarem o momento com eles.

A cantora Paula Fernandes fez um comentário no vídeo do anúncio da gravidez. "Ahhhhhhhhh!!!!!!!!! Vou ser titiaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Parabéns meus amores. Muitas bençãos para essa família linda!", disse ela. Por sua vez, Elaine Mickely disse: "Ahhh não acredito!!! Tãooo feliz por vocês. Deus abençoe grandiosamente!!! Vídeo maravilhoso demais". A cantora Gabi Martins escreveu: "Que lindosss! Deus abençoe muito vocês. Vocês merecem demais".

Esposa de Leonardo, a empresária Poliana Rocha comentou: "Parabéns!!!! Que Deus abençoe muito vocês". E a esposa do apresentador Dony De Nuccio, Larissa Laibida, escreveu: "Gente do céu, não estou me aguentando de emoção! Deus é bom o tempo todo!".

O sobrinho de Zezé, Wesley Camargo, também deixou um recado para o tio. "Na visita do senhor aqui em casa, o senhor ainda disse que adora segurar criança. Agora vai ter uma pra segurar todos os dias. Parabéns tio @zezedicamargo @gracielelacerdaoficial bem vindo a paternidade", contou.

O anúncio da gravidez

O anúncio da gravidez de Graciele Lacerda foi feito por meio de um vídeo especial nas redes sociais, no qual ela e o noivo, Zezé Di Camargo, contaram sobre a alegria da gestação. "A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava ", começou ela no vídeo.

Zezé também falou sobre o assunto. "Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer".

Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", encerrou.