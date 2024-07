Famosos dão apoio para Iza após ela anunciar separação

Celebridades escrevem recados carinhosos para apoiarem a cantora Iza nos comentários do post dela sobre a separação e a traição de Yuri Lima

A cantora Iza recebeu vários comentários de apoio de amigos famosos em seu vídeo no Instagram, no qual anunciou que foi traída e se separou do jogador de futebol Yuri Lima. A estrela relatou que descobriu que ele trocava mensagens com uma ex-namorada e ela considera que isso é uma quebra de confiança. Com o fim do namoro da artista, várias celebridades ofereceram palavras carinhosas para apoiá-la neste momento delicado, já que ela está grávida.

Confira os recados de alguns famosos para Iza:

Ana Clara: "Sinto muito MESMO! Você é uma mulher incrível e tenho certeza que a chegada da Nala torna TUDO pequeno, você merece tudo de melhor".

Larissa Manoela: "TALISMÃ. Receba todo meu amor! Você é gigante!".

Ex-BBB Eliezer: "Você é uma Rainha Iza, força e muito amor e saúde pra vocês duas!".

Ingrid Guimarães: "Você é maravilhosa Iza! Estamos com você. Torcendo por essa gravidez linda".

Pocah: "Força meu amor! Foca na Nala que é o que é realmente importante".

Valesca Popozuda: "Todo o meu apoio pra você, Iza! Força pra você e pra neném na sua barriga nesse momento! Receba o carinho de todas as mulheres desse Brasil".

Fátima Bernardes: "Meu abraço, @iza querida. Conte comigo. Sempre".

Maíra Cardi: "Deus te abençoe, te proteja, de te forças e acalme seu coração! Que esse bebê traga renovo na sua vida. Tudo nas mãos de Deus".

Pathy de Jesus: "Minha irmã, eu sinto muito. Você não tá sozinha! Todo meu amor por você e Nala".

Duda Beat: "Sinto muito amiga. Somos sua rede de apoio! Conta com a gente sempre tá?".

Roberta Rodrigues: "PRETA @iza de mãos dadas com você e saiba que sua princesa irá te trazer novo sentido em tudooooo. Esse sim é a pessoa mais importante da sua vida. Aos que te desrespeitam QUE SEJA FEITA A JUSTIÇA DIVINA pois não temos sabedoria nem nessa e em nenhuma outra vida.

As grandes BENÇÃOS se disfarçam muitas vezes nas dores. Eu HONRO , VEJO E SINTO COM VOCÊ RAINHA . Um dia de cada vez e rumo ao maior amor do mundo".

Fernanda Gentil: "Sinto demais, Iza… que absurdo. Mas você tem o melhor e maior motivo do mundo agora pra seguir em frente e ser feliz, e ele está dentro da sua barriga! Fica bem!!! Muita forca pra você".

Cacau Protásio: "A gente te ama, receba agora muito amor e energia positiva. Curta todos os momentos da sua gravidez agora na medida do possível! Se precisar estou aqui pra qualquer hora".

Isabella Fiorentino: "Você é maravilhosa e com certeza vai saber lidar com essa situação! Traição dói demais,mas você tem um serzinho lindo se formando pra ter dar alegrias que nenhum homem jamais conseguirá superar!".

Joelma: "Toda força e felicidade do mundo pra você e seu bebê! Uma criança é uma benção em nossas vidas. Têm coisas na vida que a agente não perde, a gente se livra! Que Papai do Céu te abençoe e te guarde, meu amor".

Ludmilla: "Fica bem meu amor, se sinta abraçada pelo Brasil inteiro te amo".