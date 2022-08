Familiares e amigos dão o último adeus a Claudia Jimenez em seu velório realizado do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 13h40

Neste sábado, 20, está acontecendo no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, o velório de Claudia Jimenez (1958-2022), que morreu nesta manhã.

Os primeiros familiares e amigos da artista já chegaram ao local para dar o último adeus a grande atriz e humorista.

Entre eles está o ator Miguel Falabella (65), que além de grande amigo da artista, trabalhou com ela na série Sai de Baixo, e sua companheira, Stella Torreão.

Mais tarde, cantora Ana Carolina (47) e os atores, Anna Lima (48) e Paulinho Vilhena (43) também chegaram ao local para se despedir da artista.

Confira as fotos dos familiares e amigos chegando ao velório de Claudia Jimenez:

Familiares e amigos vão ao velório para se despedir de Claudia Jimenez

Crédito das fotos: Fabricio Pioyani/Agnews/Victor Chapetta

Stella Torreão, companheira de Claudia Jimenez, comove com homenagem póstuma

A companheira de Claudia Jimenez, Stella Torreão, comoveu a web ao homenagear a atriz que faleceu neste sábado.

"Hoje não é aniversário dela. Passo aqui só para dizer que ela me alimenta, de todas as maneiras, me protege, me ama, me valoriza e me salva! Acreditem, não sei o que fiz para merecer essa pessoa tão maravilhosa, em minha vida", disse ela na legenda de um lindo post que fez em suas redes sociais.

