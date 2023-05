Família se choca após Polícia encontrar corpo de Jeff Machado em baú: "Pessoas invejosas"

Corpo de Jeff Machado foi encontrado em baú nesta semana; leia o que diz a família

A família de Jeff Machado publicou uma mensagem comovente nas redes sociais nesta quarta-feira, 24, logo após o corpo do ator ser encontrado enterrado em um baú no Rio de Janeiro.

Assinada por um Cintia Hilsendeger, amiga do ator, a nota lamenta o triste fim das investigações que começaram em janeiro quando ele desapareceu sem deixar pistas.

"Jefferson foi assassinado fria brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e claro, sem escrúpulos nenhum. Em breve daremos mais informações. A Polícia de Paradeiro do RJ fez um trabalho excelente!", diz o início do texto.

A família ainda agradece a todos que ajudaram nas buscas e segue coletando informações. "Muito obrigada a todos que ajudaram com cada pequeno detalhe. Oremos, pensamentos bons é o que o Jeff precisa agora. Eu sou Cintia Hilsendeger, amiga do Jeff e da família e estive a todo momento nas redes sociais do Jeff coletando informações", anunciou ela.

Corpo encontrado

O g1 informou que o advogado da família confirmou que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do artista. O baú estava enterrado em uma casa e a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que se trata do corpo do artista por meio das digitais. A família já foi comunicada sobre o ocorrido.

Quem era Jeff Machado?

Natural de Araranguá, município de Santa Catarina, Jeff Machado Costa foi jornalista, produtor, roteirista e ator. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para estudar jornalismo e cinema em uma universidade. Entretanto, morou em Florianópolis e voltou para a cidade carioca acompanhado de seus seis cachorros. Ele ficou famoso por atuar na novela Reis, da Record TV.