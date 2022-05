Família de Rodrigo Mussi dá detalhes sobre recuperação do ex-BBB: "Focado demais"

O novo boletim médico divulgado pela família afirmou que Rodrigo Mussi está se esforçando para ficar bom rápido

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 20h40

Nesta terça-feira, 3, a família de Rodrigo Mussi(36) deu novos detalhes sobre a recuperação do ex-participante do BBB 22, que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março.

Segundo o boletim médico divulgado no Instagram, o gerente comercial está focado em sua recuperação e está "doido para voltar a trabalhar".

"Passando aqui pra dizer que o Rodrigo tá morrendo de saudades de estar aqui com vocês, hoje fez mais do que a meta na fisioterapia, deixou todo mundo feliz e está se esforçando muito pra se recuperar 100% logo."

E completaram: "Fez fono e terapia ocupacional também. Ele tá doido pra voltar a trabalhar também, tá focado demais! É isso aí Rod! Continua assim! 03/05 19:40", diz o comunicado.

Vale lembrar que Rodrigo recebeu alta hospitalar no dia 28 de abril. Um dia após deixar o hospital o ex-BBB começou a fazer a fisioterapia e se mostrou bastante animado com sua recuperação. "Hoje, Rodrigo Mussi está mais animado e vaidoso! Colocou uma roupa que gosta, deu um tapa na barba, pediu perfume e iniciou a fisioterapia e várias avaliações", disse o boletim divulgado na ocasião.

Confira o novo boletim médico sobre a recuperação de Mussi: