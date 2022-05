Família de Gabriel Diniz promove missa de 3 anos da morte do cantor

A família de Gabriel Diniz divulgou detalhes da missa para o terceiro ano da morte do cantor

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 15h44

A família de Gabriel Diniz promoverá uma missa para o terceiro ano da morte do cantor devido a um acidente aéreo em 2019.

O evento acontece na próxima sexta-feira, 27, e será transmitida ao vivo no canal do Youtube do artista para que os fãs também possam participar.

"Convidamos todos os amigos, familiares e fãs do Gabriel Diniz para assistirem à missa de três anos da sua partida que será celebrada no dia 27, às 18:00h, na Paróquia São Joaquim, Bairro dos Estados, que também será transmitida pelo YouTube do Gabriel", diz o comunicado no Instagram de Cizinato Diniz, pai de Gabriel.

Na sequência, ele agradece pelas pessoas que mantém a memória do cantor viva. "Aproveito a oportunidade para agradecer a todos que mantêm a memória do meu filho sempre em evidência, pois sei que ele vive e se alegra com tantas demonstrações de carinho que recebe diariamente. Saliente-se que tudo acontece porque Deus, Todo Poderoso, permite e, se Ele permite, é porque Ele é bom. Resta-nos compreender e aceitar pela fé, pois só ela nos resgata da dor e sofrimento. Em Deus, renovamos nossa força e fé", concluiu.

Gabriel Diniz morreu no dia 27 de maio de 2019, após o avião monomotor em que ele estava cair em um mangue, no sul de Sergipe.

