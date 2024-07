Fabiula Nascimento faz post após Iza revelar traição: 'Blindem uma mãe'

Fabiula Nascimento fez um post em sua conta no Instagram um dia após a cantora Iza revelar que foi traída durante a gravidez

Iza compartilhou um vídeo em seu Instagram em que revelou que foi traída pelo então companheiro Yuri Lima. A cantora está grávida de sua primeira filha, que receberá o nome de Nala.

Rapidamente, a artista recebeu muito apoio dos fãs e amigos famosos. Nesta quinta-feira, 11, FabiulaNascimento relembrou nas redes sociais uma foto em que ela aparece grávida e comentou sobre o caso na legenda da publicação.

"Essa sou eu gerando dois filhos. Definitivamente um dos momentos mais importantes da minha história aqui nesse planeta. Esse é um momento delicado, um momento onde tudo ganha enormes proporções. Nossas emoções afloradas, as mudanças físicas, os sonhos, as projeções… Um grande momento de força e também de vulnerabilidade. Protejam, blindem uma mãe. Não participem da barbárie internética", escreveu ela.

Casada com Emílio Dantas, Fabiula é mãe dos gêmeos Roque e Raul, de dois anos.

Entenda o caso

A cantora Iza usou as redes sociais na quarta-feira, 10, para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, ela revelou que descobriu que o atleta a traiu. "Quem me conhece, sabe que eu sou o tipo de pessoa que não suporto esse tipo de coisa... Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", começou ela.

"Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", revelou.

Depois, Iza deu detalhes da traição. "Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, nunca parou de conversar... e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não, está, porque eu acho que nessa situação, ele se achou muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a R$ 30 mil reais. Foram informações que chegaram até a mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias."