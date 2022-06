Fábio Jr se declara para a esposa ao compartilhar clique romântico

O cantor Fábio Jr publicou um clique apaixonado com Fernanda Pascucci e se declarou para a esposa nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 15h40

Fábio Jr (68) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 13, para se declarar para a esposa.

Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou um clique apaixonado com Fernanda Pascucci e usou a letra de sua música, 'Entrega', para se declarar.

"(…) Meu grande amor! Sou seu homem, seu menino, seu cantor!… Muito mais que namorados, nossos corpos abraçados são partes de uma história sem fim!!! (…) Te amo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram o casal. "Que lindos", disse uma seguidora. "Casalzão! Que essa união permaneça para sempre", desejou outra. "Seus lindos! Feliz por você ter encontrado sua alma gêmea", falou uma fã.

Recentemente o cantor relembrou alguns cliques com Fernanda durante uma viagem para visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. O artista abriu o álbum de fotos do casal para celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima. "Passando pra agradecer as orações, todas as mensagens e tanto carinho com a gente! Estamos 'zerados'! Obrigado", disse ele na legenda.

Confira a declaração de Fábio para a esposa: