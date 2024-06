Fábio Assunção termina namoro relâmpago com atriz, revela jornal

Segundo jornal, Fábio Assunção teria colocado ponto final em namoro com atriz após breve relacionamento; saiba os detalhes da separação

Fábio Assunção teria decidido terminar o namoro com a atriz Isa Salmen, conforme relatado pelo jornal Extra. Após um breve relacionamento, marcado por declarações apaixonadas nas redes sociais, o ator teria encerrado a relação apenas um mês depois de assumir, em março deste ano, segundo fontes da publicação.

Conforme o jornal, a última aparição pública do casal ocorreu no mesmo mês em que assumiram o relacionamento, e desde então não foram mais vistos juntos. Inclusive, Fábio e Isa marcaram presença no evento internacional do Festival de Cinema de Cannes, na França, e prestigiaram filmes diferentes sem posarem juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)

Ainda de acordo com o jornal, Fábio e Isa se conheceram nos bastidores da série 'Fim', do Globo Play. As gravações ocorreram enquanto ele ainda era casado com Ana Verena, com quem tem uma filha, Alana. No entanto, o relacionamento entre os atores começou após o término do casamento, no final do ano, e eles passaram o carnaval juntos.

O namoro só foi assumido em março, quando a atriz expressou seu amor pelo ator em uma carta aberta em seu perfil no Instagram: "Esse cara da foto talvez vocês o conheçam como um dos maiores artistas do Brasil, um dos maiores e eternos galãs, intelectual, vencedor de batalhas incontáveis”, ela iniciou sua declaração apaixonada.

“Já eu, o conheço como o coração mais puro, o caráter mais íntegro, a pessoa mais humana, o amor mais vivo. Eu convivo com esse ser. Meus pais conviveram e convivem com esse ser. Seus filhos, amigos. Eu conheço sua essência, sua doçura, sua delicadeza, sua força, sua generosidade, sua hombridade”, disse a artista.

“Fábio é um pai maravilhoso, um amigo leal, um exímio profissional, um cidadão do bem, um cara desconstruído que estuda Ciências Sociais porque ele quer entender o comportamento humano, porque ele sempre quer fazer algo pelo todo, pelo social. Ele coloca transparência em absolutamente tudo que faz. Eu o admiro tanto, tenho tanto orgulho”, Isa se derreteu.

Ao ver o post dela, Fábio fez questão de responder: "Isa, nesses quase 5 meses de convivência você só me mostrou amor, lealdade, parceria. Você tem uma força imensa, que misturada com sua doçura, faz de você uma fórmula irresistível. E agora esse texto!!! Isabella, più che bellissima, le finestre si sono aperte e il sole brilla nelle nostre vite!!!!", disse o ator.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isa Salmen (@isasalmen)

Fábio Assunção fez apelo por reencontro com a filha caçula:

Em abril, Fábio Assunção usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade que sente da filha caçula, Alana Ayo, que estava prestes a completar três anos. Sem entrar em detalhes sobre os motivos, o ator revelou que já passaram sete meses desde que viu a pequena, fruto de seu antigo casamento com a atriz Ana Verena; entenda.