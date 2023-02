Fábio Assunção mostra momento de chamego com a filha em viagem de avião: “Como ela é linda!”

Fábio Assunção extrapolou os limites da fofura ao postar cliques inéditos ao lado da filha em viagem de avião

Na madrugada de sexta-feira, 17, Fábio Assunção (51) decidiu dividir com os fãs alguns registros da viagem que está fazendo com a primogênita, Ella Felipa, de 11 anos, fruto de seu antigo relacionamento com a fotógrafa Karina Tavares.

Através do seu perfil no Instagram, o protagonista da novelaTodas as Flores da TV Globo, aproveitou recesso de Carnaval para curtir o tempo em família. "Ella Felipa & Fabio. Voando pra se jogar nos mares, lagoas… rios de Alagoas", escreveu ele na legenda da publicação

Os fãs do artista ficaram encantados com os cliques e logo elogiaram o momento entre pai e a filha. "Como ela é linda!", comentou Regina Casé. "O crush da minha mãe!", brincou outra. "alentoso ! Estou vendo: Onde está meu coração. Muito show sua atuação", disse um terceiro. "Meu eterno galã", elogiou mais uma.

Vale ressaltar que Fábio também é pai de João Assunção, de 20 anos e a caçula Alana, de 1 ano e 8 meses, fruto da atual relação com a advogada Ana Verena.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FÁBIO ASSUNÇÃO:

Diversão!

Ainda recentemente, o ator Fábio Assunção foi flagrado, em um momento raríssimo, ao lado da mulher, Ana Verena, com quem é casado desde 2020 e da herdeira Ella Felipe.

Nas imagens, o galã surge radiante ao lado das mulheres de sua vida, prontos para curtirem o show de Chico Buarque da turnê ‘Que Tal um Samba?’, no Rio de Janeiro.