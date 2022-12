Fabiana Karla diz que achou que o marido era homossexual no primeiro beijo do casal

A comediante Fabiana Karla foi beijada por Diogo Mello na premiação do Multishow, ainda pensando que ele era gay

A atriz e comediante Fabiana Karla (47) comentou a primeira impressão inusitada que teve do marido Diogo Mello (33). Eles se conheceram no Prêmio Multishow.

No Podcast Contigo, o casal contou que eles estavam na premiação quando viu Karla dançando e resolveu se aproximar.“Não a reconheci (do ‘Zorra Total’), mas Fabiana estava estupenda aquele dia. Ela foi tida como a mulher mais bonita do Multishow”, disse ele.

Fabiana afirmou estar lado da filha e de seu primo quando foi abordada pelo ator. “Ele muito arrumado, fui muito preconceituosa. Muito arrumadinho, com suspensório, pensei: ‘Que frescura é essa gente?’. Aí eu fui horrorosa e falei: ‘Bixa, não venha não’”, disparou ela, achando que ele era homossexual.

“Brinquei com ele, mas ele falou: ‘Que?’, me puxou e me deu um beijo. Aí pensei: 'Não quero casar, né?' Vou curtir. Eu gosto de pessoas!”, relembrou a artista. Para Diogo, Fabiana estava flertando com ele já antes do beijo, mas ela diz que não.

Fabiana Karla e Diogo Mello se separaram em 2021

Durante o bate-papo com a Contigo, o casal afirmou que, na verdade, já estavam separados há 7 meses antes do anúncio oficial. Um mês depois, em janeiro de 2022, eles fizeram as pazes.

“Acho que quando a gente retomou nossa relação a gente se dedicou mais. A gente resolveu ter a nossa liberdade, afinal de contas a gente está junto por uma opção, porque a gente enxergou valores um no outro que a gente sentiu falta quando não estava próximo”, comentou a atriz.