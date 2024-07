Fabiana Justus mostra momentos de primeira viagem em meio a tratamento

Fabiana Justus está passando alguns dias com o marido e os filhos no interior de São Paulo; a influenciadora compartilhou fotos em seu Instagram

Na manhã desta terça-feira, 09, Fabiana Justus compartilhou alguns registros das férias que tem aproveitado ao lado dos três filhos e do marido, o empresário Bruno Levi, no interior de São Paulo. A influenciadora está viajando pela primeira vez desde que foi diagnosticada com câncer em janeiro deste ano

"Álbum do primeiro dia de férias. Não podia pedir nada mais incrível que isso", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. Ela contou que ela e a família irão aproveitar alguns dias de descanso no interior. Na postagem, Fabi compartilhou algumas fotos de brincadeiras com as crianças, as gêmeas Sienna e Chiara, de cinco anos, e o caçula, Luigi, de 10 meses.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

O primeiro dia de viagem da família aconteceu na última segunda-feira, 08, mas a filha do Roberto Justus sofreu com uma crise de enxaqueca logo ao chegar na casa onde eles estão. Ela explicou que as dores de cabeça são um efeito colateral do tratamento contra o câncer.

"Desde o começo do meu tratamento, tive crises fortes de dor de cabeça e estou com uma delas desde ontem. O lado bom é que já sabemos que tenho essa sensibilidade e não ficamos preocupados de ser algo sério. O lado ruim é que dói muito, mas vai passar, e tenho muitos dias pela frente para curtir as férias", disse a empresária.

Fabiana Justus celebra viagem em família

Após completar 100 dias pós-transplante, a influenciadora compartilhou que está hospedada em um hotel no interior de São Paulo com a familia. No Instagram, ela mostrou que foi repecionada no estabelecimento com uma surpresa.

No quarto, ela foi surpreendida com um buquê de girassóis e balões em cima da cama "Fabi, sua determinação é sua maior força. Bem-vinda", dizia a mensagem deixada pela equipe. "Primeira viagem desde que tudo aconteceu! Sendo recebida com muito amor. Não consigo nem expressar minha felicidade em estar aqui, na natureza com as pessoas que mais amo. Obrigada Deus", celebrou.