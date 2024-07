Fabiana Justus impressiona ao mostrar um pouco da fazenda da família

Que luxo! Fabiana Justus impressiona ao revelar como são alguns lugares da fazenda de Roberto Justus e sua família; confira

A influenciadora Fabiana Justus está curtindo sua primeira viagem com a família desde o início do tratamento contra o câncer. Após completar mais de cem dias da "pega" da medula, a famosa foi com o marido e os três filhos para a fazenda da família.

Na rede social, a herdeira de Roberto Justus compartilhou algumas fotos exibindo um pouco da propriedade, que foi palco do aniversário de 4 anos de Vicky Justus, e chamou a atenção. A empresária então exibiu uma das salas com decoração luxuosa e a vista que eles têm na residência gigantesca.

"Um pouco de ontem", postou os cliques revelando como é a casa da família. Fabiana Justus ainda comentou em seus stories que o lugar tem grande valor afetivo, já que ela vai para lá desde a infância e que, para ela, a fazenda é melhor do que qualquer hotel.

É bom lembrar que ela já mostrou em sua rede social o quarto especial que fez para as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, na propriedade. Além das pequenas, as filhas de Roberto Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus, também já tiveram seus cômodos revelados. E claro que a decoração luxuoso e personalizada impressionou.

Leia também:Conheça a cozinha luxuosa da fazenda de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Confira alguns cômodos da fazenda de Fabiana Justus e sua família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar quartos de sua família em apartamento

A influenciadora digital Fabiana Justus abriu as portas dos quartos de sua família no apartamento onde mora em São Paulo. Recentemente, a herdeira de Roberto Justus mostrou para seus seguidores como estão os cômodos da casa.

Após trocar um dos tapetes do quarto das gêmeas, Chiara e Sienna, a empresária resolveu fazer um tour pelos recintos das garotas, do filho caçula, Luigi, e no dela com o do esposo. Seguindo um estilo "universal" da casa, cada cantinho foi decorado combinando com o todo, mas com toques com a cara de cada um deles. Veja como são os quartos da família aqui.