Fabiana Justus conta que já está em casa após internação por meningite

A filha de Roberto Justus, Fabiana Justus, atualizou os seus seguidores após ser internada

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 17h35

Nesta quinta-feira, 30, Fabiana Justus (35) usou as suas redes sociais para atualizar os seus seguidores sobre o seu estado de saúde.

A filha de Roberto Justus (67) publicou uma foto no hospital após ser internada por meningite, mas contou que já está em casa.

"Graças a Deus já estou em casa, recuperando da Meningite viral. Essa foto foi de quando ainda tava no hospital, mas resolvi postá-la aqui pra dizer que TODOS NÓS temos momentos difíceis... as vezes olhando as redes sociais pode não parecer", escreveu ela.

Em seguida, a influenciadora digital fez uma reflexão sobre as redes sociais. "Temos a ilusão de que a vida de todos é perfeita, mas lembrem-se que vemos apenas uma edição da vida das pessoas. Os momentos difíceis existem para nos deixar mais fortes! Nada acontece por acaso! Acredito muito nisso!".

"Agora estou melhorando a cada dia e daqui a pouco vou lembrar disso como uma experiência que passei que jamais imaginei (até andar de ambulância andei). Me senti no Greys Anatomy kkk quem assistia? Enfim, é isso... só passando pra dar um oi pra vcs e dizer que hoje consegui comer, to me sentindo melhor, e daqui a pouco to 100%", afirmou.

Por fim, Fabiana deu mais detalhes sobre o seu caso. "Só pra explicar melhor pra quem não sabe: a meningite viral é super chata de sintomas porém a meningite mais grave é a bacteriana e GRAÇAS a Deus NÃO é o meu caso!", concluiu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE FABIANA JUSTUS