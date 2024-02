Fabiana Justus celebra aniversário da mãe no hospital: 'Não no lugar ideal'

Internada para tratar um câncer, Fabiana Justus celebra aniversário da mãe no hospital; ex-mulher de Roberto Justus é a acompanhante do momento

Internada para tratar um câncer, a influenciadora Fabiana Justus está com a mãe, Sacha Chryzman, como sua acompanhante da semana. Inclusive, neste domingo, 4, a famosa contou que é aniversário da ex-esposa de Roberto Justus.

Relembrando fotos especiais com a mãe e mostrando como estão no hospital, a empresária, que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, comentou como a celebração este ano está sendo um pouoco diferente. Fabiana Justus então aproveitou para se declarar para Sacha.

"Mami, hoje é seu aniversário... obviamente não no lugar ideal. Ninguém planeja e muito menos quer passar o aniversário no hospital. Mas voc já falou quantas vezes desde que acordamos o quanto está grata por estar aqui do meu lado, podendo cuidar de mim?! Porque você é assim... você enxerga o copo meio cheio sempre! Você vê a "nesga" de sol num dia nublado. Você me ensinou a ser positiva na vida. E se tem algo que eu estou utilizando agora nesse momento da minha vida é essa positividade que você me ensinou", falou.

"Assim como eu, você não questionou o meu diagnóstico. Você aceitou, confiou, e está me ajudando a encarar de frente tudo isso sabendo que a cura VEM e que seremos pessoas melhores depois de tudo isso. Você fala que eu sou forte, mas uma mãe conseguir passar por tudo isso, dando apoio para a filha, tem que ser uma FORTALEZA. Obrigada por estar ao meu lado nos momentos mais felizes, mas também nos mais desafiadores. Obrigada por fazer o melhor carinho do mundo. Obrigada por me amar tanto! Que Deus escute todas as suas orações nesse e em todos os seus aniversários. E que no seu próximo a gente comemore juntinhas com muita festa e gratidão por termos passado por tudo isso juntas! TE AMO", declarou-se ela.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus se declarou para sua outra acompanhante, a babá e enfermeira de suas filhas, Simone, que fez de tudo para animá-la no quarto. Vale lembrar que ela está isolada e não pode ver os filhos, as gêmeas, Chiara e Sienna, e Luigi, de cinco meses.

Fabiana Justus revela seu diagnóstico

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Fabiana Justus apareceu em seu quarto do hospital para contar sobre o seu diagnóstico. "Fui diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O nome assusta, tudo assusta, mas eu estou nas mãos de um super médico, estou sendo muito bem assistida e as coisas foram muito rápidas até pela característica da doença e a forma que tem que ser o tratamento”, a influenciadora tentou tranquilizar seus seguidores durante o desabafo.

Fabiana ainda revelou detalhes de como recebeu seu diagnóstico: “Vim para o pronto-socorro por conta de uma dor nas costas esquisita e febre e, desde então, eu não saí mais". Apesar do susto, a empresária já deu início ao tratamento: “Internei, fiz o exame para entender o que era, coloquei o cateter e já comecei a quimioterapia”, relatou.

“Sei que não vai ser fácil, mas eu estou muito positiva, confiante, minha família também, meus amigos e, principalmente, meus médicos. Me deram muita confiança, falaram que são altas as chances de cura”, disse Fabiana, que se sentiu aliviada por receber o diagnóstico antes da doença ter chances de chegar a um estado avançado.

“Obviamente, tem momentos que fico mais baqueada. Eu ainda não entendi direito o que está acontecendo. Eu acordo aqui no hospital e lembro que isso é verdade”, Fabiana desabafou, mas se mostrou confiante: "Preciso lutar e vencer e eu tenho certeza que eu vou. Esse choro é de confiança, não vou deixar isso me abalar”, disse.

A empresária ainda contou que precisa ficar afastada dos herdeiros, as gêmeas Chiara e Sienna, de quatro anos, e Luigi, que tem apenas cinco meses de vida, frutos do casamento com o empresário Bruno D'ancona: “O que mais está me doendo é ter que ficar longe dos meus filhos, mas também sei que é uma fase e isso vai passar”, lamentou.