Fã sugere que Sthefany Brito tente engravidar de menina e atriz responde

Grávida de seu segundo filho, a atriz Sthefany Brito abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e interagiu com os seus seguidores. A artista, que já é mãe de Antônio Enrico, de três anos, fruto de seu relacionamento com Igor Raschkovscky, foi surpreendida com a sugestão de um internauta.

"Ano que vem tenta uma menina. Pelo amor de Deus", escreveu a pessoa. "Pelo amor de Deus digo eu, né. Tenta você. Deixo para você. Não vou tentar mais filho, não. Que isso. Aqui é dois e fábrica fechada. Pelo menos da minha parte eu vou estar fazendo direitinho, mas lá em cima só Deus sabe. Mas nos nossos planos são dois e estamos muito felizes com os nossos meninos", respondeu.

E complementou dizendo que está feliz com seus dois filhos. "O que viesse ia ser a melhor coisa do mundo. Assim como tá sendo com mais um menino. Eu estou muito feliz com os meus meninos e com os meus filhos. E era o que Deus tinha preparado para nós. Eu não vou tentar nada", falou a atriz.

A artista também falou sobre os sintomas que a fizeram desconfiar da gestação. "Dessa vez foi o atraso da menstruação. Como eu tinha o DIU e tirei, meu ciclo estava muito regulado, muito certinho. Assim que atrasou eu já falei 'opa, tem alguma coisa aí'. Aí eu fiz o teste e deu positivo", relembrou Sthefany.

Relação com Kayky Brito

Em seguida, a famosa foi questionada sobre sua relação com o irmão, o ator Kayky Brito, e disse que costuma encontrá-lo com frequência. "Quase todo dia. E quando a gente não se vê, a gente se fala. A gente sempre teve uma relação muito próxima, mesmo quando estava distante. A gente se vê bastante", contou ela.