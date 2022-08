A fã que foi flagrada em vídeo roubando o colar de Gusttavo Lima durante show, se arrependeu do ato e devolveu o objeto

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 14h53

Parece que a fã que roubou o colar de Gusttavo Lima (32) durante um show no Maranhão, se arrependeu do ato, isso porque ela decidiu devolver o objeto ao sertanejo.

A pessoa, que não quis se identificar, entrou em contato com a cantora Karol Sampaio e pediu para ela devolver o acessório ao seu verdadeiro dono.

Karol usou suas redes socais para contar esta história e mostrar como foi feita a troca: "Está aqui o colar do Gusttavo Lima. A menina me encontrou no final da tarde e ai eu estou indo deixar com o menino da equipe do Gusttavo Lima que está lá na 4 Mãos".

Mais tarde, a artista foi até a produtora 4 Mãos, que realizou o show de Gusttavo no Maranhão, para devolver o objeto e exibiu o momento em que o entregou nas mãos de um produtor.

"Cheguei aqui, estou entregando para a equipe do Gusttavo Lima... Está aí o bendito colar! Caso encerrado, pronto, fechou!", falou ela ao dar o cordão para o funcionário.

Já em sua casa, Karol finalizou o assunto em seus stories: "Pronto! Entreguei o colar. Se esse colar tem algum valor afetivo, alguma coisa do tipo, a gente não sabe. O importante foi que a gente conseguiu ajudar a menina a entregar, porque não estava se sentindo bem com aquele colar.".

Confira os stories que Karol Sampaio fez resolvendo a devolução do colar de Gusttavo Lima:

Fã que roubou colar de Gusttavo Lima durante show, devolve objeto. Crédito: reprodução/Instagram

Fã que roubou colar de Gusttavo Lima durante show, devolve objeto. Crédito: Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!