Fã invade casa do cantor Diogo Nogueira e faz ameaça a Paolla Oliveira

Sambista Diogo Nogueira teve casa invadida por fã em fevereiro; o caso foi registrado na 16ª DP da Barra da Tijuca

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 08h44

O casal Diogo Nogueira (40) e Paolla Oliveira (39) levaram um susto recentemente.

Um fã dos artistas tentou invadir a casa do cantor que fica em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira e confirmada pelo G1.

O rapaz passou pela cancela do condomínio e chegou ao local fazendo ameaças à atriz, a acusando de ter sumido com celular. Diogo Nogueira teria entrado em briga com ele para defender a namorada.

O caso aconteceu em fevreiro. O casal foi a 16ª DP da Barra, onde pediram medida protetiva contra o homem.

“Isso aconteceu há um mês, no início de fevereiro, foi um episódio desagradável, mas já foi completamente superado”, disse o empresário de Diogo, Afonso Carvalho, ao G1.

