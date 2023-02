Fã faz tatuagem enorme com nome de ex-BBB Kerline e choca

Ex-BBB Kerline ganhou homenagem no braço de seguidor e se comoveu

Uma fã da ex-BBB Kerline tatuou seu nome para homenageá-la. A arte não foi pequena não, viu.

Se sentindo horanda, a também ex-fazenda publicou uma mensagem no Twitter: “Gente. Sério. É muito bom saber que as pessoas gostam de você apesar dos seus mycos e desastres televisionados

obrigada quem ainda me suporta esse tempo todo, eu amo vocês!”.

A arte foi feita no braço da seguidora e simbolizou o carinho pela primeira eliminada do BBB em 2021. Em uma entrevista à CARAS, ela explicou que o pouco tempo de confinamento já traz essa legião de fãs apaixonados. "A visibilidade de uma semana no Big Brother Brasil abre portas na carreira. Enxergo que existe uma curiosidade do público em saber mais sobre a personalidade que teve uma passagem relâmpago, mas por outro lado também você passa a receber uma enxurrada de piadas relacionados a sua saída, e o seu emocional tende a estar abalado, no meu caso estava abaladíssimo", contou.

Veja tatuagem

