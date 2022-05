Fã faz tatuagem em homenagem ao ex-BBB Eliezer: "Não sei nem o que falar"

Nas redes sociais, o ex-BBB Eliezer mostrou a tatuagem de porquinho que a fã fez em sua homenagem

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 19h57

Eliezer (32), ex-participante do BBB 22, se surpreendeu ao conhecer uma fã que fez uma tatuagem em sua homenagem.

No Stories do Instagram, o designer mostrou o momento em que conheceu a confeiteira Juliana Caldeira e descobriu que ela tem tatuado o mesmo porquinho que ele no braço, além de sua assinatura.

Eliezer confessou que ficou surpreso com a homenagem. "Duas surpresas! É o meu porquinho e a minha assinatura. O que é isso, gente? Eu não sei nem o que falar. Que Bizarro! Pelo amor de Deus. Obrigada pelo carinho!", disse o ex-BBB.

A fã também falou sobre a 'loucura'. "Falei que ele não se livraria de mim tão fácil, nunca mais. Fã é assim, uma loucura atrás da outra. E ele achando que não tinha fãs", comentou a confeiteira.

Confira a homenagem da fã para Eliezer:

Reprodução/Instagram