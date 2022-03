Exibindo a barriguinha de gravidez, Viviane Araujo comemora 12 milhões de seguidores: ''Obrigada por tanto carinho''

Atriz Viviane Araujo alcança a marca de 12 milhões de seguidores no Instagram e celebra com foto mostrando barriga de gestante

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 10h06

Radiante com a gestação, a atriz Viviane Araujo (46) tem mais um motivo para comemorar!

A artista conquistou a marca de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Nesta quarta-feira, 09, ela compartilhou um clique em que aparece exibindo a barriguinha de gestante à espera de seu primeiro filho do casamento com o empresário Guilherme Militão (32).

Em seu perfil no Instagram, Vivi surgiu usando biquíni estampado de oncinha com uma das mãos na barriga, com a escrita '12 M' e agradeceu aos fãs que a acompanham pelo apoio e carinho.

"Meus amores, somos 12 Milhões! Que alegria ter todos vocês me acompanhando aqui. Obrigada por tanto carinho. Amo vocês", escreveu Viviane Araujo na legenda da postagem.

Os seguidores exalataram a beleza da gata. "Simplesmente mais linda ainda", "Mamãe do ano, maravilhosa", "Grávida mais linda", "Você merece muito", "Parabéns querida, você merece toda felicidade, que esse bebê venha com muita saúde", disseram nos comentários.

Viviane Araujo celebra primeiro 'Dia da Mulher' à espera do filho

Na terça-feira, 08, Viviane Araujo usou suas redes sociais para comemorar o Dia Internacional da Mulher. "Feliz dia das Mulheres. Somos guerreiras. Somos capazes. Somos inteligentes. Somos quem nós quisermos ser", começou escrevendo.

"E esse ano com um pacotinho de amor dentro de mim está sendo mais especial. Somos muito fortes. Devemos ser enaltecidas todos os dias. Viva as mulheres", disse ainda ao mostrar a barriga em fotos de biquíni no quintal de casa.

Confira a comemoração de Viviane Araujo: