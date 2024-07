Ex-Spice Girl faz curso para ajudar vítimas de violência doméstica

Após seu divórcio, ex-Spice Girl Mel B acusou o ex-marido de violência doméstica e hoje trabalha ajudando mulheres em situações semelhantes

A ex-Spice Girl, Mel B, celebrou uma nova etapa do trabalho dela como defensora dos direitos das mulheres, em especial das mulheres vítimas de violência doméstica, nesta segunda-feira (8). A cantora acaba de concluir um curso de "cuidados com o trauma" e trabalhará ao lado de uma ONG, que arrecada fundos para a causa de mulheres violentadas pelos companheiros.

"Nos últimos meses eu estive na faculdade estudando os cuidados do trauma e, depois de experienciar o trauma de perto, em todos os níveis que não conhecia, eu percebi que queria estudar isso e entender como posso ajudar de todas a formas. Meu trabalho com a ONG Women's Aid é tão importante para mim. É onde eu converso com milhares de sobreviventes e mulheres que ainda lidam com a violência", pontuou a artista.

Em seguida, Mel B afirmou que os estudos também ajudaram no entendimento pessoal de sua história, fazendo com que ela se sentisse um pouco aliviada por aprender tanto. Além disso, ela celebrou a conquista de um título acadêmico pelos serviços prestados a favor das mulheres: a ex-Spice Girl receberá o título de doutora honorária, em decorrência dos anos de serviço prestados pelos direitos das mulheres.

"Ninguém acreditou quando eu comecei esse curso e fui até o fim, me agarrando a isso. Eu estou orgulhosa, tão orgulhosa que quero ajudar ainda mais mulheres, para então apoiar as sobreviventes e acabar com a violência doméstica", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por “scary spice Mel B” (@officialmelb)

Mel B acusa ex-marido de violência doméstica

A cantora foi casada com o produtor de cinema Stephen Belafonte por dez anos, entre 2007 e 2017. Na sequência do divórcio, Mel B se abriu sobre o fim do casamento a BBC, onde disse que foi abusada emocionamento, fisicamente e financeiramente, o que o cineasta negou. A cantora chegou a morar com a mãe em decorrência da falta de dinheiro ao dar fim no relacionamento.