Ex-sogra de Jojo Todynho para de seguir a cantora nas redes sociais

Indireta? Ex-sogra de Jojo Todynho deixa mensagem enigmática nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 13h38

Há poucas semanas, o casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza chegou ao fim. Agora, os fãs perceberam que a mãe dele, Marcia Antocevic, parou de seguir a cantora nas redes sociais e ainda deixou uma mensagem enigmática.

O recado da ex-sogra de Jojo está sendo apontado como uma suposta indireta para a cantora.

No post, a ex-sogra declarou: “Não insista naquilo que Deus já te livrou”.

Jojo Todynho defende sua autoestima

Em entrevista à CARAS Digital, Jojo Todynho ressaltou que o amor-próprio é tudo. “Eu sou vaidosa porque eu me amo muito! Eu tenho que ser a primeira a me amar porque é aí que começa tudo! Me cuido pra mim mesma, primeiro sou eu que preciso olhar no espelho e me achar gata, depois é cada um com seus problemas", brincou, aos risos.

Ela também falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência e garantiu que não se abala com as mensagens negativas. “Eu não tenho a menor preocupação com o que pensam sobre mim. Sou muito verdadeira no meu jeito de ser e meu amor-próprio está sempre em dia", disse ela.

"Impossível ser unanimidade na vida, imagina na internet! Eu quero é ser espelho pra quem sonha em vencer na vida, quero que as pessoas acreditem que podem chegar onde sonham mesmo que ninguém leve fé!”, declarou ainda.