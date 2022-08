Ex-presidentes Lula e Dilma falam sobre a morte de Jô Soares

Lula e Dilma Rousseff fazem homenagems para Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira, 5

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 14h37

Nesta sexta-feira, 5, os ex-presidentes Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff prestaram homenagens para o apresentador e humorista Jô Soares, que faleceu aos 84 anos. Eles escreveram recados ressaltando a importância do artista brasileiro e também relembrando momentos com ele.

Lula fez um post no Twitter. "Jô Soares foi um dos atores, autores, comediantes e entrevistadores mais talentosos da história do Brasil. Seus talentos e atividades eram tantos que desafiam categorias. Uma pessoa generosa que por anos conduziu entrevistas que foram um importante espaço de debate para o país", disse ele, e continuou: "Fui entrevistado por ele várias vezes, sempre com independência e disposição de ouvir o entrevistado. O Brasil hoje, nesse momento tão difícil, perde uma parte do seu humor, talento e inteligência. Mas nunca esquecerá da obra que nos deixou Jô Soares".

Por sua vez, Dilma Rousseff relembrou uma entrevista marcante com Jô Soares. "É com tristeza que recebo a notícia da passagem de Jô Soares. Escritor notável, humorista brilhante e um entrevistador sensível, Jô foi um artista e intelectual de grande dimensão. Quando eu estava sob intenso ataque da mídia e dos adversários políticos, pouco antes do processo de impeachment, em abril de 2016, ele abriu seu programa para me entrevistar", disse ela.

E continuou: "Foi uma conversa respeitosa e muito importante. Jô foi a única voz dentro da Globo disposta a me ouvir naquele momento. E disso eu não me esqueço. Ele foi um democrata e era um artista de princípios. Lamento profundamente sua morte. O Brasil perde um grande artista e eu, atrevo-me a dizer, perdi um amigo. Meus sentimentos aos familiares, admiradores e fãs deste artista brasileiro de rara sensibilidade".

Confira os posts de Lula e Dilma sobre Jô Soares:

