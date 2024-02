Ex-presidente Sebastián Piñera morre em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile Sebastian Piñera morreu aos 74 anos. Saiba como foi acidente que tirou a vida dele nesta terça-feira, 6

O ex-presidente do Chile Sebastian Piñera morreu aos 74 anos nesta terça-feira, 6. Ele foi vítima de um acidente de helicóptero na cidade de Lago Ranco, na região central do Chile.

De acordo com o jornal La Tercera, ele estava pilotando a aeronave, que caiu dentro de um lago. Ele estava com outras três pessoas a bordo, e elas sobreviveram. Porém, ele faleceu.

O corpo dele foi retirado da água pela equipe de resgate e levado até a margem do lago.

Quem foi Sebastian Piñera?

Sebastian Piñera estudou economia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e ajudou a implantar o cartão de crédito no Chile. Ele se tornou presidente do Chile em 2010 e foi reeleito em 2018. Ele também tinha ações em várias empresas.

De acordo com a Forbes, ele tinha uma fortuna de US$ 2,7 bilhões - cerca de R$ 13 bilhões.

Ator morre em queda de avião

Morreu aos 51 anos o ator Christian Oliver. Ele estava em um jatinho particular ao lado de suas duas filhas, Madita, de 10, e Annik, de 12. A aeronave caiu e não houve sobreviventes.

As informações são do TMZ, que também afirmou que o piloto, Roberto Sachs, também morreu na queda que aconteceu no Caribe, onde ele passava férias com as duas herdeiras. O ator seguia da ilha de Bequia, em São Vicente e Granadinas, para Santa Lúcia, também na região.

O acidente teria acontecido logo após a decolagem, quando o monomotor caiu no mar. A guarda costeira foi acionada, e os quatro corpos foram encontrados ao lado de parte dos destroços da aeronave.

Até o momento, a mãe das crianças não se pronunciou. Colegas que trabalharam em filmes com o galã também se pronunciaram em publicações prestando solidariedade à família. O sepultamento deve acontecer nos Estados Unidos em uma data não revelada