Ex-Polegar, Rafael Ilha deverá receber indenização. Saiba o motivo

Resultado de ação movida por Rafael Ilha é revelado e deverá receber uma indenização. Saiba o valor e o motivo

O cantor Rafael Ilha, que é ex-integrante do grupo Polegar, deverá receber uma indenização do Estado de São Paulo. Ele entrou com ação na justiça por ter sido preso por engano em 2006 e venceu o processo. Na época, ele estava em casa, prestes a sair para um trabalho, quando os policiais o levaram preso por algumas horas. Porém, tudo foi um engano porque o condenado era outra pessoa.

Com isso, Ilha entrou na justiça para pedir uma indenização ao alegar que foi humilhado e ficou com o emocional abalado. Ao longo dos anos, ele travou uma batalha na justiça.

Agora, o colunista Rogério Gentile, do UOL, informou que uma juíza informou que ele deve receber uma indenização de R$ 77,5 mil, sendo que o valor ainda deverá sofrer uma correção monetária.

Rafael Ilha falou sobre vício no passado

Em entrevista em um podcast, Rafael Ilha relembrou como entrou para o vício quando era mais jovem. "Conheci a cocaína que foi o que me tornou um dependente aos 15 anos, já no Polegar, por causa de uma namoradinha. Já tinha conhecido outras drogas, mas não tinha continuado com o uso de nada daquilo. Me tornei um dependente imediatamente. Três meses depois tive minha primeira internação", afirmou.

E completou: "Minha vida tomou um rumo que eu não podia imaginar. Me tornei um dependente químico ao extremo, viciado, noiado. Da cocaína fui para a cocaína injetável, daí para o crack e a minha vida desandou. Acabei indo morar na rua literalmente, me envolvi com o tráfico, roubo, com tudo que possa imaginar de ruim para sustentar o meu vício".