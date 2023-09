Ex-namorado de Bruna Guerin apoia a atriz após ela ter sido apontada como pivô em separação

Ex-namorado de Bruna Guerin, Gabriel Godoy manda recado para apoiar o desabafo da atriz nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 27, a atriz Bruna Guerin se pronunciou para desmentir os boatos de que teria sido o pivô na separação de Sandy e Lucas Lima. Agora, o ex-namorado dela, o ator Gabriel Godoy, saiu em defesa da artista para apoiá-la após ela ter sido alvo de ofensas nas redes sociais.

Nos comentários do post dela, Godoy escreveu: “Você é uma mulher incrível e admirável. Quem te conhece sabe. Uma artista extremamente profissional e com um talento único”.

Além dele, outros famosos apoiaram Bruna Guerin nos comentários do post. Claudia Raia escreveu: “Pelo amor de Deus gente, você não tem ideia do que é maravilhosa essa garota. É tudo mentira, boatos levianos”. Rodrigo Lombardi declarou: “Fique perto de quem te ama! Espere. Dói. Mas não se contamine. Você é beleza e alegria em pessoa. Generosa. Me disse coisas incríveis quando precisei, num momento vulnerável em que trabalhamos juntos. Te agradeço demais! Tô mandando todo o meu amor daqui”. E Lorena Comparato disse: “Bruna, sinto muito por esse momento. O sensacionalismo é o escárnio da sociedade e eu desejo força a todos os envolvidos”.

O que Bruna Guerin disse em seu desabafo?

Na tarde desta quarta-feira, 27, a atriz Bruna Guerin, que é a protagonista do musical Once, se pronunciou após ser alvo de boatos de que teria sido pivô na separação de Lucas Lima e Sandy. Ela negou tudo ao criticar a repercussão da fake news.

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", disse ela.

E completou: "Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando".