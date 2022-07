Ex-namorado da mãe de Neymar Jr faz tatuagem com o nome dela

Ex-namorado da mãe de Neymar Jr, Tiago Ramos aparece em estúdio de tatuagem e faz homenagem para Nadine Gonçalves

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 21h40

O modelo Tiago Ramos surpreendeu ao fazer uma tatuagem com o nome da ex-namorada Nadine Gonçalves, que é a mãe do jogador de futebol Neymar Jr. O rapaz apareceu no vídeo de um tatuador nesta segunda-feira, 18, enquanto escrevia o nome dela na região das costelas.

Ele escreveu apenas 'Nadine' na região do tronco no estúdio do tatuador Silvado Lins. Nos stories do Instagram, Tiago Ramos rebateu as críticas que recebeu por causa da homenagem inusitada.

“Fale bem ou fale mal, mas continuem falando de mim. Meu nome não sai da cabeça de vocês. Enquanto vocês estão falando, eu estou ganhando. A opinião de quem não gosta de mim não vale de nada”, disse ele.

Vale lembrar que Tiago e Nadine viveram um relacionamento entre idas e vindas desde 2020, mas o romance chegou ao fim há algum tempo.

Confira a nova tatuagem de Tiago Ramos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sivaldo Lins Princ (@sivaldolins.tattoo)