Ex-namorada do dentista Rafa Puglisi comove com recado: ‘Com dor’

Ex-namorada do dentista Rafa Puglisi, Marcella Kozinski emociona com homenagem após a morte trágica dele

A morte do dentista Rafael Puglisi emocionou as redes sociais nesta semana por causa da forma repentina como ele faleceu. Ele morreu após sofrer um acidente na piscina de sua casa e sofrer um traumatismo cranioencefálico. Agora, a ex-namorada dele, a modelo Marcella Kozinski, fez uma homenagem comovente para ele.

Nas redes sociais, ela relembrou o relacionamento deles e falou sobre a morte dele. "Eu fico pensando o quanto foi quase impossível a gente ter uma história juntos. Dentre todas as possibilidades, a menor delas era nossos caminhos se cruzarem. Eu sou tão grata por isso! Eu deixei seus dias escuros coloridos, e você deixou uma marca linda no meu coração", disse ela nos stories do Instagram.

E completou: "Me ensinou sobre companheirismo, respeito, sobre como tratar o próximo como a si, sobre amar incondicionalmente sem esperar nada em troca, sobre fazer o bem. Sinceramente, a ficha ainda não caiu que você não está mais aqui. Mas não haverá um dia no qual eu olharei pro meu sorriso, e não lembrarei de você".

No feed do Instagram, Marcella também fez um post de despedida. "Será que agora eu posso dizer publicamente que mesmo depois de partir, eu nunca deixei de te amar? Eu só quero acordar e ver que tudo isso é uma grande mentira. Desde o dia em que te conheci, eu pedi todos os dias pra que Deus confortasse seu coração, e eu tenho certeza que você está no colo dele agora. Foram valiosos 60 dias ao seu lado, e que sorte a minha ter esse privilégio. Provável? Não. Possível? Sim. Você costumava dizer que eu era a fadinha que te trazia paz. Com dor eu digo, mas que bom que você está em paz agora. Por favor não deixe de olhar por mim. Sobre esse mágico momento que nós tivemos olhando as estrelas, eu espero agora quando olhar pro céu, ver você", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCELLA KOZINSKI (@marcellakozinski)

Morte de Rafael Puglisi

A morte de Rafa Puglisi foi anunciada pela equipe dele na tarde desta segunda-feira, 18. Ele morreu ao bater a cabeça na piscina ao dar o seu mergulho de rotina na área externa de sua casa. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico e não resistiu. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas ele faleceu. "Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital", informaram.

Na segunda parte do desabafo, a equipe dele fez elogios para quem Rafael foi em vida. "Rafa foi um ótimo irmão, filho, sobrinho, neto, tio, primo e amigo! Era uma pessoa de sorriso fácil, que ajuda a todos ao seu redor, estudantes, familiares e amigos. Seu sonho era superar suas próprias marcas e ser reconhecido mundialmente pelo seus feitos profissionais! E você conseguiu, Rafa! Mudou a odontologia para sempre e mudou a vida de todos aos seu redor! Obrigada por tudo, obrigada por tanto!

Pedimos respeito a todos pelo Luto da família e pela história do nosso querido Rafa e mais conhecido como Dr. Rafael Puglisi! Continue sorrindo no céu, sabemos que você esta cuidando de todos nós como sempre cuidou em vida! Ganhamos um anjo em nossas vidas e o céu ganhou mais uma estrela!

Nossa senhora te cubra com o manto sagrado! São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém!", escreveram.

O velório dele será restrito para os familiares. "Agradecemos profundamente todas as condolências! Temos certeza que o Rafa está muito feliz com tanta oração e positividade de vocês! O velório e o enterro serão privados, por favor, respeitem a privacidade da família", informaram.