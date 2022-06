Ex-namorada de Rafael Miguel presta homenagem ao ator 3 anos após sua morte: ''Sinto sua falta''

Isabela Tibcherani faz declaração nas redes sociais para o namorado, Rafael Miguel, no dia em que completa 3 anos da morte do ator

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 09h47

A ex-namorada de Rafael Miguel (1996 – 2019), Isabela Tibcherani usou suas redes sociais para lembrar com carinho do ator.

Na última quinta-feira, 09, completou 3 anos da morte de Rafael, que foi assassinado com seus pais, Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, pelo pai da namorada.

Ela resgatou um clique romântico em que aparece abraçada com o ator de Chiquititas e lamentou a saudade que sente.

"Difícil ter que me lembrar que hoje faz três anos que eu te perdi. I miss you [sinto sua falta]!", escreveu Isabela na legenda da publicação nos Stories de seu Instagram.

Paulo Cupertino Matias estava foragido desde o crime e foi preso no último dia 16 de maio, em São Paulo. Ele era contra o relacionamento da filha com o ator.

Na época, Isabela comentou sobre a prisão. "Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito respeito agora, mas quero agradecer a todas as mensagens e todo apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço”, disse ela.

Irmã de Rafael Miguel fala sobre prisão de Paulo Cupertino

Recentemente, a irmã do ator Rafael Miguel, Camila Miguel, participou do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, para comentar sobre a prisão de Paulo Cupertino, que é o homem acusado de ter cometido o crime e estava foragido. Ela contou que ainda está assimilando a notícia e espera pela justiça. “Confesso não sentir muita coisa, ainda não consegui processar tudo. Nós estamos no sentimento de que algo possa acontecer agora, talvez uma justiça seja feita, por mais que não tenhamos nenhum desfecho de como vai serfeito agora, mas foi um baque. Veio de repente”, disse ela.

Confira a homenagem de Isabela para Rafael Miguel: