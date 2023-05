Ex-mulher do jogador Hulk, Iran Ângelo, viaja para a Europa com namorado gato

Empresária Iran Ângelo está namorando engenheiro mais novo e fez viagem para Portugal

A ex-esposa do jogador de futebol Hulk (36), Iran Ângelo (53), estaria vivendo um novo romance com o engenheiro Lucas Suassuna (20). Os dois realizaram uma viagem para a Espanha de primeira classe.

Apesar de não publicarem fotos juntos, ele deixou emojis de coração na foto em que ela aparece no avião a caminho da Europa.

Os dois publicaram fotos em Sevilha, na Espanha, curtindo o momento. Apesar de discretos, eles já foram fotografados no casamento de Mirena Janis e Yugnir Ângelo, sobrinho da loira.

O presentinho "humilde" da mãe dos três filhos de Hulk foi uma viagem para as Maldivas e os noivos quase caíram para trás ao descobrirem sobre a "lembrancinha".

Nos stories, a ruiva comemorou ao saber da novidade e comunicou o marido: "Boyzinho do céu, fui entrar agora no site dos presentes. Você não vai acreditar... simplesmente Iranzita, sua tia, deu uma viagem para as Maldivas!!".

Na legenda do vídeo, ela também agradeceu a empresária:"Obrigada demais, eu estou em choque, sem palavras. Obrigada por tudo".

Apesar da descrição do presente no site ser de uma viagem para as ilhas, ela contou que, na verdade, o destino final é outro e ainda mais caro que os primeiros R$ 50 mil."Não, mas já vai ajudar a ir para essa outra viagem. Tem que respeitar a madrinha, viu Mirela", afirmou o companheiro da ex-'De Férias com o Ex'.

"Meu Deus, nosso maior presente foi da Iran. Ela deixou um textinho e falou que nós somos caros", comentou ela.

Veja: