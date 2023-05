Ex-mulher de Thiago Nigro manda indireta: "Apaga ex?"

Após relacionamento de Thiago Nigro com Maíra Cardi, Camila Ferreira disse querer apagar um ex

A ex-mulher de Thiago Nigro, atual noivo de Maíra Cardi, tem enviado indiretas esporádicas para o casal nas redes sociais. Desta vez, Camila Ferreira disse querer apagar o ex.

Na foto de uma borracha imensa escrita 'para grandes erros', ela comentou sarcástica: "Meu lado quinta série queria legendar: 'Será que apaga ex?', mas lembrei que sou adulta e não posso".

Para quem não está por dentro da história, o coach financeiro e a coach fitness se conheceram quando o 'Primo Rico' ainda tinha um relacionamento com Camila. Isso porque eles contrataram a ex-BBB para realizarem o programa de emagrecimento dela em casal.

Após o término da relação de 10 anos dos dois, Cardi e Nigro resolveram dar uma chance ao amor, começaram a namorar e em pouco tempo tornaram-se um casal bem intenso. Ela fez uma tatuagem com as iniciais dele no dedo anelar e ele a pediu em casamento durante uma viagem para Jerusalém, com um anel caríssimo de uma marca de joias luxuosa.

Nas redes sociais, a ex-esposa de Arthur Aguiar contou detalhes da cerimônia de casamento, que já tem data."Será em um hotel particular, em uma fazenda, no alto das montanhas que amo ir me conectar com Deus! Nunca teve casamento lá. Sexta-feira vou lá e mostro para vocês", disse ela. A celebração ocorrerá em 26 de agosto deste ano.

Veja: