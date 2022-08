Ex-mulher de Jô Soares relembra foto com o apresentador em homenagem

Sylvia Bandeira, ex-mulher de Jô Soares, relembra foto antiga dos dois juntos: 'Muito triste'

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 10h30

A atriz Sylvia Bandeira prestou uma homenagem para o ex-marido, o apresentador e humorista Jô Soares, que faleceu nesta sexta-feira, 5, aos 84 anos. Nas redes sociais, ela relembrou uma foto dos dois juntos quando eram mais jovens.

Na imagem, eles apareceram abraçados. “Muito triste”, disse ela na legenda. Os dois foram casados entre 1980 e 1983.

Além dela, Jô Soares também foi casado com Therezinha Millet Austregésilo, com quem teve um filho, Rafael Soares – que faleceu em 2014, aos 50 anos; e com a designer grávida Flávia Junqueira Pedras, de quem se separou em 1998.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sylvia Bandeira Oficial (@sylvia_bandeira)

Ex-mulher de Jô Soares foi a responsável por dar a notícia da morte

A morte de Jô Soares foi comunicada por Flávia Junqueira Pedras, que foi esposa dele até 1998. Os dois continuaram amigos após a separação.

"Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", avisou ela sobre a partida do famoso.

Em seguida, Flavia Soares escreveu um texto resumindo um pouco do que o ex-marido simbolizou para ela e seus admiradores. "Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor", disse.

Com carinho, a ex-mulher revelou os apelidos dele. "Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem", falou.

Por fim, Flavia Soares agradeceu ao ex-esposo: "Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. Obrigada para sempre, pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores Amor eterno, sua, Bitika".

