Ex-mulher de Daniel Alves diz que ele é inocente após visitá-lo na prisão

Dinorah Santana disse que não questionou o atleta sobre as diversões versões que deu sobre o caso

A ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana, foi visitá-lo na prisão e na saída deu um depoimento sobre o pai de seus dois filhos. Para ela, ele é inocente.

O jogador foi acusado de abusar sexualmente de uma mulher em uma balada de Barcelona e está preso preventivamente. "Não perguntei a ele sobre as versões porque sabemos que ele é inocente. Não há perguntas a respeito disso. Tanto seus filhos quanto eu acreditamos em sua inocência", declarou Dinorah ao jornal espanhol El Periodico.

O que ela disse sobre questionar as versões se deve ao fato de Daniel Alves ter contado o que aconteceu na noite de 30 de dezembro de 2022 de diversas formas. Sendo que primeiro ele afirmou que nem a conhecia. Depois, disse que fez sexo consensual com a jovem e no fim afirmou que a mulher o forçou para que ela fizesse sexo oral nele.

"Acreditamos nele e cremos em sua inocência (...). É complicada a situação para eles. Também é preciso levar em conta que Dani tem família e filhos e muitas vezes nem tudo que se fala é verdade, e isso pesa muito na vida das crianças. E eu sou mãe, e quando seus filhos sofrem, uma mãe sofre também".

Atual esposa pode pedir divórcio

Segundo o colunista Leo Dias, a modelo Joana Sanz, que o apoiou no início, estaria pronta para pedir a separação do jogador em breve e seu advogado já estaria ciente.