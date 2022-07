Ex-marido de Wanessa Camargo mostra foto com os dois filhos

Ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz surge abraçado com os filhos pouco tempo após a cantora ser vista com Dado Dolabella em retiro

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 16h54

O empresário Marcus Buaiz, que é ex-marido da cantora Wanessa Camargo, surgiu abraçado com os dois filhos, José Marcus e João Francisco, em um novo post nas redes sociais. Na tarde deste sábado, 16, ele compartilhou a imagem de um ensaio fotográfico que fez com as crianças.

Na imagem, os três apareceram abraçados, sorridentes e com looks combinando. Na legenda, o empresário declarou o seu amor pelos herdeiros. “Meu maior ato de empreender é sendo pai! Maior amor do mundo”, disse ele.

O post dele foi feito poucos minutos após um vídeo da ex-mulher ganhar repercussão na internet. Neste sábado, Wanessa Camargo foi vista ao lado de Dado Dolabella durante um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros. Os dois apareceram frente a frente em uma live feita pela organização do local.

Além disso, Marcus Buaiz também mostrou como foi o seu sábado ao lado dos filhos nos stories do Instagram. Ele aproveitou a companhia das crianças em um passeio de barco em Vitória, no Espírito Santo.

Marcus Buaiz mostra momentos com os filhos:

Separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

A separação de Marcus Buaiz e Wanessa Camargo foi anunciada em maio, quando postaram um comunicado nas redes sociais.

"Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal. Ao lado dos nossos filhos incríveis e que amamos incondicionalmente, continuaremos a ser uma família, com os mesmos valores e princípios que nos uniram até aqui. Pedidos a todos espaço e privacidade neste momento", informaram.