Ex-marido de Wanessa Camargo desabafa: 'Foi um ano dos mais difíceis'

Recém-separado de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz reflete sobre o que aconteceu em sua vida após o fim do casamento

O empresário Marcus Buaiz está vivendo uma nova fase em sua vida após o fim do casamento de 17 anos com a cantora Wanessa Camargo, com quem teve dois filhos: José Marcus e João Francisco. Em entrevista ao podcast do colunista Pedro Permury, ele contou sobre o que viveu em 2022.

“Foi um dos anos mais difíceis que já passei na minha vida. E o término em um dos melhores momentos que já tive na minha vida”, disse ele, e completou sobre o que espera para o próximo ano. “2023, para mim, vai ser um dos anos mais importantes. Em 2022, eu renasci. Eu sempre fui muito planejado e aconteceram coisas que eu não planejei. E tive que saber lidar com isso. E não foi fácil... A separação refletiu em tudo, sim”.

Então, ele contou sobre o aprendizado que a separação trouxe para a sua vida. "Para saber o quanto isso significou para mim, eu tatuei uma fênix nas minhas costas. Eu tinha uma dor muito grande da separação dos meus pais. Filho não quer ter pai e mãe separados. A gente tem que entender a felicidade dos filhos. Eu sempre digo isso ao José e ao João: 'A Wanessa merece ser muito feliz como eu também mereço'. A dor que eu tinha da separação dos meus pais, a minha separação me fez curar. Isso é algo que quero falar, escrever sobre. Com certeza vai ser de uma identificação muito grande", afirmou.

Zezé Di Camargo revela como ficou ao descobrir a separação de Wanessa e Marcus Buaiz

Recentemente, Zezé Di Camargo contou como ficou ao saber do fim do casamento de Wanessa. "Claro que um impacto grande, porque eu tenho os meus genros como meus filhos, porque quem cuida dos meus filhos cuida de mim, é família não tem como, são pais dos meus netos", falou sobre a consideração com ex-esposo da filha.

"A Wanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcus, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa", falou.

Por fim, o sertanejo declarou que o empresário sempre será importante em sua vida. "A minha relação, minha com o Marcus vai muito além de ser o marido da minha filha, o Marcus antes de casar morou seis meses na minha casa, ele criou uma relação de pai e filho comigo, ele se reaproximou do pai depois disso", revelou como ficaram tão próximos.