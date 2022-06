Ex-marido de Simaria pediu para ela pagar aluguel, diz colunista

Simaria lida na justiça com a divisão dos bens com o ex-marido após a separação e ele teria pedido para ela pagar aluguel da própria casa

A cantora Simaria, da dupla com Simone, está envolvida em rumores sobre o fim do casamento com Vicente Escrig. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele entrou na justiça para pedir para que a ex-mulher pagasse aluguel da própria casa após ele sair da mansão com a separação.

Ele alegou que metade do imóvel é dele. Porém, a justiça negou o pedido dele e informou que a divisão dos bens deve ocorrer na partilha após o divórcio. A mansão em questão é avaliada em R$ 2,9 milhões e foi comprada em 2018.

Além disso, o colunista Leo Dias ainda informou que Simaria mandou trocar as fechaduras do apartamento luxuoso que tem na Espanha. Ela enviou uma assessoria imobiliária até o local para a troca da fechadura junto com um chaveiro.

Vale lembrar que Simaria e Vicente Escrig anunciaram o fim do casamento em agosto de 2021. Juntos, eles são pais de Giovanna e Pawel.