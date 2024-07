Ex-marido de Preta Gil revela se ainda tem tatuagem que fez para a cantora

Em 2018, quando ainda era casado, Rodrigo Godoy eternizou o rosto de Preta Gil em seu braço. Divorciado, ele contou se removeu a tatuagem

O casamento da cantora Preta Gil com o personal trainer Rodrigo Godoy chegou ao fim há pouco mais de um ano e o profissional ainda tem a tatuagem que fez para a artista. Em 2018, quando ainda era casado, ele eternizou o rosto dela em seu braço. E na noite da última quinta-feira, 11, ele voltou a tocar no assunto durante uma interação com os seguidores.

"Já removeu sua tattoo?", perguntou um seguidor a Rodrigo. "Ainda não, mas em algum momento vai acontecer. Estou organizando isso aí", contou o profissional de educação física. A tatuagem de Rodrigo ocupa grande parte de um de seus bíceps, logo abaixo do ombro. Ele retratou o rosto de Preta Gil como se ela fosse uma mulher indígena, com um cocar e pinturas vermelhas no rosto.

Fim do casamento

Em abril de 2023, surgiram os primeiros rumores sobre o fim do casamento deles. Na época, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, contou que Godoy saiu de casa cerca de um mês antes após uma crise no relacionamento. Os dois ficaram casados por 7 anos.

Inclusive, os rumores diziam que Preta teria tirado o comando de suas contas bancárias das mãos do ex-marido, e que ele estava frequentando baladas enquanto ela estava em tratamento contra o câncer no intestino.

Depois que os rumores tomaram conta da internet, Preta Gil veio à público e confirmou a separação. Ela contou que se separou durante o tratamento contra o câncer. Ela contou que tomou a decisão de se separar quando estava internada no hospital.

"Não é fácil, foi uma das dores mais profundas que senti na vida, porque existia muito amor, depositei nele muito esse lugar de cuidado e cuidar de mim, eu projetei muito isso, é uma coisa pra gente repensar", falou ela no programa Mais Você, da Globo. Relembre a separação do casal.