Ex-marido de Leticia Spiller abre o jogo sobre a separação: 'Transformação'

Ex-marido de Leticia Spiller, o músico Pablo Vares falou pela primeira vez sobre o fim da relação deles e como anda sua vida

O músico Pablo Vares se separou da atriz Leticia Spiller há poucos meses e falou pela primeira vez sobre o término. Ele contou que a separação aconteceu de forma tranquila e passa por um processo de novidades após viver um relacionamento longo.

"Estávamos juntos desde 2016 [os dois se conheceram nos ensaios da peça Dorotéia]. Com o tempo, construímos uma vida e a separação é, inevitavelmente, um processo de transformação", disse ele em conversa com o site Quem, e completou: "Tudo aconteceu na maior paz, com carinho, respeito e visando preservar a admiração que temos um pelo outro. O amor continua para além do relacionamento".

Então, ele comentou sobre como é ver a ex-mulher em novos relacionamentos. "Fico feliz de ver a Letícia feliz, e desfrutando todas as aventuras e encontros que a vida traz. Afinal, estamos aqui para isso, viver e aprender", declarou.

Leticia Spiller fala sobre Nizam

A atriz Leticia Spiller rompeu o silêncio e decidiu falar pela primeira vez sobre o suposto envolvimento amoroso com o ex-BBB Nizam. Os dois se aproximaram bastante após o Carnaval de 2024, onde se encontraram na Sapucaí, no Rio de Janeiro, e, desde então, são vistos juntos com frequência.

Em entrevista ao site Quem, ao ser questionada sobre a existência do affair com o ex-participante do BBB 24, da Globo, a artista optou por não se aprofundar muito no assunto. "Último grande acontecimento! Gente, vocês são muito engraçados. Olha só, assim que eu tiver novidades, falo para vocês. Não se preocupem", iniciou ela.

Ao longo do bate-papo, Leticia Spiller reagiu aos elogios feitos anteriormente por Nizam ao mesmo veículo e fez questão de retribuí-los: "Ele é um amor de pessoa, uma pessoa encantadora, muito querida. No mínimo uma grande amizade", declarou a atriz.