Ex-marido de Jojo Todynho rebate ataques: 'Nunca dependi de ninguém'

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza faz desabafo após ser acusado de querer ficar famoso

O militar Lucas Souza, que é ex-marido da cantora Jojo Todynho, fez um desabafo nas redes sociais após ser alvo de ataques. Ele foi acusado de que teria se casado com a estrela do funk para ficar famoso e ele negou.

“Vi o povo me pintando como se fosse o pior ser humano do mundo”, disse ele nos stories do Instagram, e completou: “Eu não sei me expressar bem, não estou aqui para me vitimizar e nem para demonstrar fraqueza para ninguém, até porque Deus me sustenta e sou fiel a ele! Eu fico triste com o ser humano me julgando como se fosse uma pessoa ruim”.

Então, ele declarou: “Eu nunca fiz mal para ninguém, vocês não sabem da vida das pessoas, e sim só o que é passado aqui. Sempre batalhei para conquistar minhas coisas e nunca dependi de ninguém ou tirei algo de alguém. Se estou incomodando nas redes sociais, é simplesmente não acompanhar e não seguir. Simples! Eu só estou tentando seguir minha vidabem, e batalhando para dar um futuro melhor para minha família”.

Jojo Todynho fala sobre a cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho decidiu esclarecer os rumores de que teria uma relação entre o seu divórcio e a decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Ela negou os rumores de que teria tomado a decisão após o fim do casamento. A estrela deixou claro que já estava fazendo a preparação para a cirurgia alguns meses antes de se separar e que foi uma decisão tomada com antecedência e com base em seus exames médicos.

Assim, Jojo abriu o jogo com seus fãs e rebateu os comentários. “Não tem nada a ver com se separar, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou porque são leigos mesmo”, disse ela ao Jornal Extra.

Então, ela contou que sempre se sentiu pressionada para fazer a cirurgia. “As pessoas insistiam: 'Jojo, faz uma bariátrica'. Eu dizia: 'Se você está incomodada, faça você'. Sempre tive consciência de que precisava ser na hora certa e no jeito certo”, afirmou ela, e completou: “A minha gordura não agride nem ofende ninguém. O formato do meu corpo não muda a neta que eu sou, a filha que eu sou, a amiga que eu sou. É um corpo, que vai morrer e ficar por aí pros bichos comerem. Malho, tenho o meu personal trainer, mas vou no meu ritmo”.