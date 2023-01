Ex-marido de Jojo Todynho abandona o exército para seguir nova carreira; veja detalhes

Ex-marido de Jojo Todynho abandona o exército; ele já decidiu o que vai fazer da vida

Ex-marido de Jojo Todynho (25), Lucas Souza (21) pediu dispensa da carreira militar e já protocolou a documentação para deixar a carreira como oficial da corporação.

Ele deu entrada com o requerimento de baixa e agora aguarda a autorização do Exército. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Em Off', ele alegou que os plantões militares estavam tomando muito tempo.

Lucas Souza é lotado no 5º Centro de Geoinformação do Rio de Janeiro. Ele pediu transferência para o local no ano passado - antes, ele era lotado em Curitiba, no Paraná.

O plano do rapaz é estudar. Ele pretende fazer faculdade de Administração e Economia. O ex-marido da famosa também quer mais tempo para se dedicar à carreira de influenciador.

Recentemente, inclusive, ele veio a público após boatos de que seria expulso da corporação. ‘‘Em nenhum momento o exército me chamou atenção, conversou comigo sobre redes sociais. Não existe processo nenhum para eu ser expulso do exército. Não tive nenhuma conversa, nenhum superior meu fez essa conversa comigo. Sobre as festas de pessoas que convivem comigo, as pessoas que trabalham comigo querem muito minha presença, porém, devido a minha agenda de publicidade [complica]’’, explicou.