Ex-marido de britney Spears, Sam Asghari faz post debochado: 'Me ajudem'

Casal anunciou a separação na última semana, e especula-se que Sam tenha sido traído por Britney

Sam Asghari fez um post bastante sugestivo em seus Stories, no último sábado, 19. O modelo iraniano, que anunciou recentemente seu divórcio com Britney Spears demonstrou certa indiferença com a situação.

"Me ajudem a escolher um disfarce para os paparazzi", escreveu ele junto a três montagens diferentes de sua aparência. Esse é o primeiro post do modelo depois de anunciar a sua separação de cantora, na última quinta-feira, 17.

"Depois de seis anos de amor e compromisso um com o outro, minha mulher e eu decidimos terminar nossa jornada juntos. Vamos manter o amor e o respeito que temos um pelo outro e desejo o melhor para ela sempre. Merdas acontecem. Pedir privacidade parece ridículo, então pedirei a todos, incluindo a mídia, que sejam gentis e atenciosos", disse na ocasião.

De acordo com o TMZ, Sam Asghari está dizendo às pessoas que Britney Spears o traiu com um funcionário da casa em que eles viviam, e tinha comportamentos sexuais inapropriados no convívio com os demais.

O tabloide afirma ainda que o modelo pediu para que gravassem pelo menos um vídeo dela nua e, por isso, teria imagens de Britney e do colaborador em questão numa posição comprometedora. Com essas imagens, aliás, Sam estaria chantageando sua ex-esposa.

Ele determina que a cantora cumpra o acordo pré-nupcial assinado por ambos, para que os conteúdos sexuais não venham a público. O documento concede a Sam uma pensão alimentícia e uma parte significativa dos bens de Britney.

A cantora já está montando o seu próprio time de defesa para o divórcio. A cantora teria contratado a advogada das estrelas, Laura Wasser, para trabalhar no caso. A profissional já trabalhou com Britney, durante a batalha pela custódia de seus filhos, Sean Preston e Jayden, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

Britney Spears se pronuncia sobre fim do casamento

Britney Spears se pronunciou, pela primeira vez, após a separação de Sam Asghari. Em seu Instagram oficial, a cantora fez um desabafo sobre o fim do casamento.

"Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém".

"Eu não aguentava mais a dor. De alguma forma telepática, eu recebi muitas mensagens de amigos que derreteram o meu coração. Então, muito obrigada! ", escreveu